好會抓！屏縣9個月抓5千隻綠鬣蜥 數量冠全台

屏東縣政府今年持續辦理移除綠鬣蜥農產品獎勵計畫。（屏東縣政府提供）

2020/10/23 09:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕外來入侵種綠鬣蜥在高屏地區野外族群快速擴張，造成嚴重農損、河堤結構受損及影響生態平衡。屏東縣政府今年持續辦理農產品獎勵計畫，今年從1月至9月已經捕捉超過5千隻，數量驚人；縣府農業處提醒目前飼養或持有綠鬣蜥的民眾，在11月30日前向農業處辦理登記，逾期未登記者最高可處5萬元罰鍰。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，屏東縣的綠鬣蜥去年抓了4182隻，今年截至9月底就抓了5480隻。綠鬣蜥野外族群數量難以估算，目前農政單位發現綠鬣蜥族群分布，主要在屏東市、萬丹鄉、竹田鄉、麟洛鄉、潮州鎮和九如鄉等地區，由於綠鬣蜥喜歡棲身在水溝內，甚至在田埂及土堤挖洞築巢，往往造成土堤和排水溝損壞影響灌溉。

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鄭永裕指出，綠鬣蜥成長速度快，繁殖能力強，一隻母綠鬣蜥每年可產40-70顆卵，且平均孵化率超過8成，今年3月捕捉到很多抱卵的母蜥，藉此降低野外族群擴散速度。未來仍會持續辦理農產品獎勵計畫，希望民眾繼續響應參與移除活動，有效防治外來入侵種繁殖擴散。成體綠鬣蜥力量大，但不太會主動發動攻擊，民眾如果發現不必恐慌，可以先向縣府1999通報發現地點，縣府將會派專人捕捉；親自捕捉要特別注意其尾巴甩動及注意不要被咬，居家內、外如發現綠鬣蜥，則可利用水桶、紙箱或其他容器撲蓋捕捉，捕捉後體長（吻肛長）超過20公分者，可以至消防局第一大隊屏東分隊及第二大隊潮州分隊兌換農產品。

農業處提醒，行政院農委會日前已公告修正「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」規定已將綠鬣蜥納入，有飼養綠鬣蜥的民眾，自2020年9月1日起至11月30日止，應向縣政府申請登記，違者處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰；倘無繼續飼養意願者，切勿任意棄養，可連絡縣府農業處動保科（08-7653860）協助後續處理。

屏東縣政府今年持續移除綠鬣蜥，9個月抓了5千隻。（屏東縣政府提供）

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