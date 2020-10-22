為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週六竹縣嗨整天！白天路跑、立石拚一波 晚上看戲鬆一下

    這個週六新竹縣活動從白天到黑夜，個個有趣精彩，如圖的立石大賽，今年報名隊伍是往年的2倍。（記者黃美珠攝）

    這個週六新竹縣活動從白天到黑夜，個個有趣精彩，如圖的立石大賽，今年報名隊伍是往年的2倍。（記者黃美珠攝）

    2020/10/22 19:26

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕週六（24日）來新竹縣，可以從早玩鬧到晚！清晨6點半先有遠東新世紀的經典馬拉松在新埔鳴槍起跑，接著關西鹿江盃立石大賽接棒在南山大橋的鳳山溪畔吸睛。晚上回到縣府前廣場將有新竹縣首見的汽車電影院，同時段在北埔慈天宮則有客家大戲「烽火鴛鴦」，讓口味不同的戲迷另有選擇。

    遠東新世紀化纖總廠的經典馬拉松賽事已經邁入第12屆，這次將有近3000名跑友要各自挑戰22公里、9公里以及6公里。警方配合在清晨5點過後啟動交管措施。

    由鹿江教育基金會主辦的立石大賽，研判也受到疫情影響，今年報名出賽的隊伍是往年的2倍，現場將有超過60組人馬要在鳳山溪畔一起堆石頭玩創意。這次主辦單位也將加入音樂的元素，帶領出賽者從南山大橋回到東安古橋聽音樂、逛市集。

    至於縣府的「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」系列活動，明晚6點半主場回到縣府前廣場舉辦新竹縣首見的「汽車電影院」。

    縣府交通旅遊處為此打造2座400吋戶外大型螢幕，挑選爆笑動作喜劇電影「雞不可失」，要鄉親彷彿來到國外的汽車電影院般，一同盡情放聲大笑、紓壓、放鬆。

    不過這個活動考慮府前廣場的停車空間，所以限額且需要線上預約，歡迎民眾透過網址https://pse.is/wfx5t 報名預約。預約成功者，在週六下午4點半就可開車入場，晚上6點「封關」後汽車就不能再進入，6點半開始放映。

    由於車輛需要驗票入場停放定點，因此這個汽車電影院儘管是免費的，但報名時需繳納100元保證金，只要活動時車輛驗票過關停妥後，就會隨車退還，未到場者才會被沒入。欣賞電影期間，車子全程必須熄火。

    至於當天晚上7點在北埔慈天宮的客家大戲「烽火鴛鴦」，則是新竹縣客家藝術節的活動，由北埔當地頗有名氣的松興戲劇團演出，對傳統客庄酬神慶典感興趣的，可以安排前往一探。

    鹿江盃立石大賽今年擴大引領選手認識關西，將在東安古橋周邊透過音樂、市集，讓來客深入感受關西小鎮的美。（記者黃美珠攝）

    鹿江盃立石大賽今年擴大引領選手認識關西，將在東安古橋周邊透過音樂、市集，讓來客深入感受關西小鎮的美。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不讓新婚美嬌娘失望 集集鎮長陪跑揭開地質嘉年華序幕
    2020/10/22 12:55

    不讓新婚美嬌娘失望 集集鎮長陪跑揭開地質嘉年華序幕
    馬拉松》開始跑步全因車被偷 日本跑者TOMO桑邀你看馬祖之美
    2020/10/21 15:57

    馬拉松》開始跑步全因車被偷 日本跑者TOMO桑邀你看馬祖之美

    博愛特區稀有推案 三代同鄰潮正夯
    路跑》2021高雄馬拉松大突破 路線改沿愛河、港區並全面交管
    2020/10/15 16:08

    路跑》2021高雄馬拉松大突破 路線改沿愛河、港區並全面交管
    路跑》「金門馬」明年一月再揚蹄 縣府備特色好禮相迎
    2020/10/12 17:03

    路跑》「金門馬」明年一月再揚蹄 縣府備特色好禮相迎
    立竿見影不稀奇 鹿江盃「立石見溪」檢視河川健康
    2019/09/23 17:07

    立竿見影不稀奇 鹿江盃「立石見溪」檢視河川健康
    立石賽飆創意 日式禪風台灣廟聳立溪石上
    2017/11/18 17:49

    立石賽飆創意 日式禪風台灣廟聳立溪石上
    生活今日熱門
    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園
    2020/10/22 18:30

    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園 影片

    北東雨勢持續到週四 週五起轉乾降溫
    2020/10/21 22:00

    北東雨勢持續到週四 週五起轉乾降溫

    桃園市容移代金明年上路 地主憂拖垮土地價值減半
    2020/10/21 22:35

    桃園市容移代金明年上路 地主憂拖垮土地價值減半

    防共伴效應帶來豪雨 北台越晚越冷、低溫下探18度
    2020/10/22 09:56

    防共伴效應帶來豪雨 北台越晚越冷、低溫下探18度

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播