週六竹縣嗨整天！白天路跑、立石拚一波 晚上看戲鬆一下

這個週六新竹縣活動從白天到黑夜，個個有趣精彩，如圖的立石大賽，今年報名隊伍是往年的2倍。（記者黃美珠攝）

2020/10/22 19:26

〔記者黃美珠／竹縣報導〕週六（24日）來新竹縣，可以從早玩鬧到晚！清晨6點半先有遠東新世紀的經典馬拉松在新埔鳴槍起跑，接著關西鹿江盃立石大賽接棒在南山大橋的鳳山溪畔吸睛。晚上回到縣府前廣場將有新竹縣首見的汽車電影院，同時段在北埔慈天宮則有客家大戲「烽火鴛鴦」，讓口味不同的戲迷另有選擇。

遠東新世紀化纖總廠的經典馬拉松賽事已經邁入第12屆，這次將有近3000名跑友要各自挑戰22公里、9公里以及6公里。警方配合在清晨5點過後啟動交管措施。

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由鹿江教育基金會主辦的立石大賽，研判也受到疫情影響，今年報名出賽的隊伍是往年的2倍，現場將有超過60組人馬要在鳳山溪畔一起堆石頭玩創意。這次主辦單位也將加入音樂的元素，帶領出賽者從南山大橋回到東安古橋聽音樂、逛市集。

至於縣府的「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」系列活動，明晚6點半主場回到縣府前廣場舉辦新竹縣首見的「汽車電影院」。

縣府交通旅遊處為此打造2座400吋戶外大型螢幕，挑選爆笑動作喜劇電影「雞不可失」，要鄉親彷彿來到國外的汽車電影院般，一同盡情放聲大笑、紓壓、放鬆。

不過這個活動考慮府前廣場的停車空間，所以限額且需要線上預約，歡迎民眾透過網址https://pse.is/wfx5t 報名預約。預約成功者，在週六下午4點半就可開車入場，晚上6點「封關」後汽車就不能再進入，6點半開始放映。

由於車輛需要驗票入場停放定點，因此這個汽車電影院儘管是免費的，但報名時需繳納100元保證金，只要活動時車輛驗票過關停妥後，就會隨車退還，未到場者才會被沒入。欣賞電影期間，車子全程必須熄火。

至於當天晚上7點在北埔慈天宮的客家大戲「烽火鴛鴦」，則是新竹縣客家藝術節的活動，由北埔當地頗有名氣的松興戲劇團演出，對傳統客庄酬神慶典感興趣的，可以安排前往一探。

鹿江盃立石大賽今年擴大引領選手認識關西，將在東安古橋周邊透過音樂、市集，讓來客深入感受關西小鎮的美。（記者黃美珠攝）

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