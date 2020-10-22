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    林口A南出交流道塞車難解 11月起延長右轉雙白線分流

    立委洪孟楷今天邀集相關單位會勘，研議林口南出交流道標線劃設。（記者周湘芸攝）

    立委洪孟楷今天邀集相關單位會勘，研議林口南出交流道標線劃設。（記者周湘芸攝）

    2020/10/22 18:24

    〔記者周湘芸／新北報導〕國道1號林口交流道長期塞車問題嚴重，中央與地方多次會勘無解，立法委員洪孟楷今天（22日）辦理會勘，期盼解決短期在地居民交通問題，預計11月起將南出匝道右轉道（第4道）及左直轉道（第3道）的雙白線自原先的30公尺延長至130公尺，提前達到車輛分流。

    新北市林口區近年移入人口大幅增加，林口交流道南出匝道壅塞長期困擾民眾，交通部長林佳龍今年9月找來新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦會勘仍未有結論，預計彙整地方意見再做規劃。洪孟楷今天邀集高速公路局、在地議員蔡淑君、新北市交通局及警察局等單位會勘。

    洪孟楷說，先前中央與地方曾針對南出匝道立體化進行可行性評估，但在建設成型前，在地居民的交通問題仍需解決，因此與蔡淑君研議提出短期方案，包括調整南出匝道第3及第4車道雙白實線及第3車道左直轉道改為直行道。

    高公局北區養護工程分局交通管理科長張則斌說，雙白實線延長部分預計2週內可完成，最快11月起即可實施；第3車道改為直行道部分，因尖峰時段該處左轉車流達5成以上，擔心縮減1左轉道會造成車流回堵，預計評估2週後再做報告。

    蔡淑君會中不滿高公局只顧前往桃園市龜山區的左轉車輛動線，導致林口居民尖峰時段回不了家，痛批不懂「苦民所苦」。她說，2014年起就提出南出匝道分流概念，包括林口端右轉專用道等，證明提前分流可減緩車輛交織，此次盼第3車道改為全面直行道，配合科技執法及標線劃設，可望讓往龜山及林口方向的車輛徹底分流。

    林口交流道南出匝道右轉（第4道）及左轉道（第3道）的雙白線自原先的30公尺延長至130公尺。（記者周湘芸翻攝）

    林口交流道南出匝道右轉（第4道）及左轉道（第3道）的雙白線自原先的30公尺延長至130公尺。（記者周湘芸翻攝）

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