最高罰5400！ 林口A交流道科技執法上路

國道一林口A交流道科技執法今上路 。（記者周湘芸攝）

2019-08-15 16:32

〔記者周湘芸／新北報導〕國道一號林口41A交流道（文化一路和八德路口）位於新北市林口區、桃園市龜山區交界，是兩地往來重要幹道，尖峰時段發生事故常有回堵問題，新北市交通警察大隊為維持路口暢通，建置4組智慧攝影機和2支固定式闖紅燈照相機取締違規，即日起錄影開單，違規駕駛最高可處5400元罰鍰。

新北市交通警察大隊指出，感謝市議員蔡淑君針對林口區文化一路和八德路口爭取330萬交通改善經費，科技執法裝置結合車牌辨識和號誌辨識蒐證，針對「未保持路口淨空」、「未依標誌標線行駛」及「闖紅燈」的違規車輛錄影取締，依《道路交通管理處罰條例》處以600元至5400元罰鍰。

蔡淑君強調，爭取設置智慧攝影機絕非是要開單讓國庫進帳，因為這個路口車流量大，一旦警方現場進行違規取締或是發生事故勢必會造成嚴重回堵，透過科技執法設備，希望能降低民眾違規率，保持交通暢通，先前也有自製文宣發放，提醒民眾科技取締違規今天上路。

此外，她也提到，路口位在新北與桃園交界，期望桃園市長鄭文燦也能跟進，攜手解決兩地交通壅塞問題。

新北市交通警察大隊說，科技執法影像都會經由警方雙重確認，避免造成誤差。在萬里隧道、北宜公路都已針對違反區間平均速率取締，使違規案件大減6至9成，希望能有效減少林口區交通問題。

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