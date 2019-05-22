林口交流道全國最塞 議員建議拓寬壽山路、青山路

2019-05-22 17:26

［記者謝武雄／桃園報導］林口交流道被交通部列為全國最雍塞交流道區之一，議員林正峰今天在議會質詢時，建議拓寬壽山路與青山路，並開闢從龜山區到新莊地區的南北向快速道路以解決塞車問題；秘書長兼代工務局長黃治峯表示，由於事涉桃園、新北兩直轄市，會於共同會議時再行討論。

市長鄭文燦表示，林口交流道被交通部列為全國最壅塞的交流道之一，因此市府持續推動機場捷運A8長庚醫院站轉運站與其附近的交通整頓，未來龜山與林口除了機場捷運外，還會有微型公車、YouBike與地區輕軌，輕軌將連結龜山與林口地區，提高機場捷運效益，另市府也贊成國一甲線東側改善方案，將與交通部高速公路局持續研議。

黃治峯說，壽山路拓寬議題已納入桃園新北雙首長會談議題；青山路由於過彎、坡度過陡，無法拓寬，目前限高2米，地方希望取消青山路限高改為限重，對此高公局仍有意見，也會召集交通局再次協調；至於增設南北向快速道路的提議因涉及新北市，須待共同研議。

林正峰說，隨著機場捷運A7站開發，人口大量遷入，將來還會有許多廠商、廠辦進駐，使得龜山與新北市之間聨絡交通負荷日益嚴重，連帶影響到林口交流道的交，另壽山路與青山路拓寛案早已列入內政部拓寛計畫，市府應該積極爭取，早日依計畫完成拓寛，拓寛前先研議青山路是否由「限高改限重」方式開放客車行駛。

另外，林正峰也建議，市府可結合新北市，向中央爭取新建一條由龜山坪頂銜接到新莊二省道「新北大道」的跨縣市快速道路，形成桃園與雙北間的連絡幹道，不僅打通坪頂與新莊間的交通死結；同時也疏解林口交流道塞車問題。

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