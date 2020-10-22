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    淡海輕軌「虧到不省人事」？ 侯友宜︰今年已成長53％

    新北市長侯友宜指出，淡海輕軌今年營運已較去年成長53％。（圖由新北捷運公司提供）

    新北市長侯友宜指出，淡海輕軌今年營運已較去年成長53％。（圖由新北捷運公司提供）

    2020/10/22 15:47

    ［記者何玉華／新北報導］新北市議員鄭宇恩今（22）日在總質詢指出，淡海輕軌每天平均載客量9026人，虧損1億7333萬餘元，與當初綜合規劃評估4.4萬人，還有4倍人次要努力，且當初規劃的4件土地聯合開發案，現在只剩2件，營運是全台各捷運客運中最差，擔心真的成為台北市長柯文哲說的「虧到不省人事」。新北市長侯友宜表示，今年營運已較去年成長53％，但還有很大空間要努力。

    鄭宇恩指出，每天載客量台北捷運約200萬人次、高雄捷運15.4萬人次、桃園機場捷運5.3萬人次；當初淡海輕軌投資153億元，綜合規劃平日人次要4.4萬人次，還有4倍人次要努力，審計報告也糾正，2019年決算淡海輕軌歸損1億7333萬餘元，主要原因是載客人次未達預期、淡海新市鎮開發未如預期。

    侯友宜回應說，台北捷運5年才損益平衡，高捷、機捷都還在虧錢，蓋捷運不是以營利為目標，新北捷運公司接手經營淡海輕軌．今年比去年成長53％，當初載客量的評估是含綠山線、藍海線，且後續還會有土地開發。

    針對土地開發，鄭宇恩指出，當初規劃4個聯開案，卻已經取消2個，原有的共構、帶來的財源通通被取消，損失約20億元；而淡水行政中心開發案，通車2年迄今，行政中心旁的倉儲用地還是一片荒蕪。

    淡海輕軌原規畫開發4件聯開案，分別為淡金路與坪頂路口的「G1A」站、淡金路二段與濱海路一段路口的「G4站」、新市六路和沙崙路口的「機廠站」、中正路二段51巷口的「B6站」。

    捷運局指出，「G1A」站因涉及竹圍都市計畫通檢案保護區，不予變更為可建地的原則，無法開發；機廠站因位於國防部飛彈基地限高範圍，考量都市計畫變更不確定性，與開發效益降低，未辦理開發。

    將開發的2件聯開案中，「G4站」屬於中央用地，正在辦理都市計畫變更，將從倉儲用地變更為產專區，最快明年都市計畫發布後辦理開發，打造轉運設施、outlet店、辦公室等；「B6站」土地面積7600平方公尺，目前為停車場用地，未來1樓為轉運中心，2到3樓為零售商場及特色店街，4樓以上為住宅和觀光旅館。

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