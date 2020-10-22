90公斤國中生上課翻桌砸便當 女老師頭部濺血就醫

女師頭部疑被便當，課本砸中濺血。（記者黃旭磊翻攝）

2020/10/22 14:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市國二生情緒失控於課堂發脾氣，女老師勸阻疑被便當砸中流血，就醫至今尚未復課，校方慰問致意並記學生大過處分。

這起校園意外發生在9月24日，國二男生體重超過90公斤，上英文課檢討考卷疑似跟不上進度連問了4次「哪裡」，老師勸阻下課再問，男生突爆發情緒翻桌椅，同學見狀撤離，老師留下安撫，未料，男生再砸便當盒、文具及書本，遭教務主任到場制止，過程中老師疑被便當砸到暈眩，低頭走到避難教室和同學會合。

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校長今天（22日）表示，受傷教師請假休養，已派員前往住家慰問並提供協助，至於事件調查完畢，召開學生獎懲委員會依規定予以學生懲處。

女師事發當天到高雄長庚診治，院方認為有腦震盪疑慮需休養2週。

高雄市教育產業工會申訴協商部主任劉亞平說，這名男生曾攻擊8、9名師生，先前，輔導室建議任課老師如遇該生情緒爆發，應盡速撤離學生，沒想到依SOP流程處理仍被便當盒、文具書本砸到手臂挫傷瘀血、腦部外傷併腦震盪。

據指出，這名男生國小時就有情緒障礙，因鑑定未達智能障礙等級，仍在普通班上課。

高雄市教育局表示，依「特殊教育法」規定提供分散式資源班教學，而該生為高關懷學生，校方評估申請補助經費聘請工時教師助理員，或派遣諮商心理師、社會工作師到校瞭解狀況。

女師右上臂瘀青。（記者黃旭磊翻攝）

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