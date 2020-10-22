為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    90公斤國中生上課翻桌砸便當 女老師頭部濺血就醫

    女師頭部疑被便當，課本砸中濺血。（記者黃旭磊翻攝）

    女師頭部疑被便當，課本砸中濺血。（記者黃旭磊翻攝）

    2020/10/22 14:30

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市國二生情緒失控於課堂發脾氣，女老師勸阻疑被便當砸中流血，就醫至今尚未復課，校方慰問致意並記學生大過處分。

    這起校園意外發生在9月24日，國二男生體重超過90公斤，上英文課檢討考卷疑似跟不上進度連問了4次「哪裡」，老師勸阻下課再問，男生突爆發情緒翻桌椅，同學見狀撤離，老師留下安撫，未料，男生再砸便當盒、文具及書本，遭教務主任到場制止，過程中老師疑被便當砸到暈眩，低頭走到避難教室和同學會合。

    校長今天（22日）表示，受傷教師請假休養，已派員前往住家慰問並提供協助，至於事件調查完畢，召開學生獎懲委員會依規定予以學生懲處。

    女師事發當天到高雄長庚診治，院方認為有腦震盪疑慮需休養2週。

    高雄市教育產業工會申訴協商部主任劉亞平說，這名男生曾攻擊8、9名師生，先前，輔導室建議任課老師如遇該生情緒爆發，應盡速撤離學生，沒想到依SOP流程處理仍被便當盒、文具書本砸到手臂挫傷瘀血、腦部外傷併腦震盪。

    據指出，這名男生國小時就有情緒障礙，因鑑定未達智能障礙等級，仍在普通班上課。

    高雄市教育局表示，依「特殊教育法」規定提供分散式資源班教學，而該生為高關懷學生，校方評估申請補助經費聘請工時教師助理員，或派遣諮商心理師、社會工作師到校瞭解狀況。

    女師右上臂瘀青。（記者黃旭磊翻攝）

    女師右上臂瘀青。（記者黃旭磊翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    悲劇！老師誤傳色情片到學生群組 想「收回」已來不及...
    2020/10/16 00:06

    悲劇！老師誤傳色情片到學生群組 想「收回」已來不及...
    港師被控涉港獨遭撤證 教育局：還有約40起案件在調查
    2020/10/11 22:40

    港師被控涉港獨遭撤證 教育局：還有約40起案件在調查

    博愛特區稀有推案 三代同鄰潮正夯
    香港教師被控港獨遭取消資格 家長校友聯署聲明怒斥教育局
    2020/10/09 19:01

    香港教師被控港獨遭取消資格 家長校友聯署聲明怒斥教育局
    港師散播港獨遭撤證 黃之鋒：全面清算已開始！
    2020/10/06 20:21

    港師散播港獨遭撤證 黃之鋒：全面清算已開始！
    生活今日熱門
    醫院室內空品》北市北醫、三總、聯合等3醫院細菌濃度超標
    2020/10/21 17:11

    醫院室內空品》北市北醫、三總、聯合等3醫院細菌濃度超標

    今年1期水稻收穫「空包彈」 保險理賠超過1億元
    2020/10/21 20:28

    今年1期水稻收穫「空包彈」 保險理賠超過1億元

    爆圈內陪睡「價目表」曝光！ 遭影射2女主播打破沉默駁斥
    2020/10/21 17:08

    爆圈內陪睡「價目表」曝光！ 遭影射2女主播打破沉默駁斥

    柯PO文稱爭取到大巨蛋超額營運回饋 林亮君︰還沒爭到卻當政績
    2020/10/21 17:33

    柯PO文稱爭取到大巨蛋超額營運回饋 林亮君︰還沒爭到卻當政績

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播