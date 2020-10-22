六龜山區實境尋寶 反映熱烈已逾300人報名

民眾至六龜泡湯踏青，參與戶外實境解謎遊戲。（記者許麗娟翻攝）

2020/10/22 11:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕入秋後正是泡湯季節，茂管處舉辦的「2020-2021山城花語溫泉季」今年首創「山裡的實境遊戲」，透過龜王的寶物、神秘寶藏圖2條路線讓民眾參與體驗，每日各限20組民眾報名，截至目前為止已逾300人報名參加。

因應疫情影響，茂管理將過去在室內體驗的「實境解謎」結合六龜的戶外地景，遊客至寶來、美崙山登山健行的同時，也能從遊戲中了解當地故事。「龜王的寶物」以六龜龜王傳說改編，民眾化身成山林探險者在寶來花賞溫泉公園、浦來溪頭社戰道，協助龜王找到遺失的寶物，途中還須幫助花仙子、樹長老、飛鼠寶寶、紫蝶公主等角色解決問題才能找到寶物；「神秘藏寶圖」則以尋找六龜首富遺留下來的寶藏為故事主軸，通過美崙山步道絕美景點的關卡獲得寶藏。

請繼續往下閱讀...

實境解謎遊戲需先至「山城花語官方網站」線上報名，遊戲開始前，至聚寶來景觀休憩餐飲兌換道具包，破解最後關卡再回去領取代幣參加扭蛋抽獎，最大獎為價值8000元的villa雙人住宿券，另有露營雙人券、泡湯券等逾1000份好禮。

茂管處長簡慶發表示，今年的山城花語活動多元，有農事觀光旅遊可邀家人朋友一同來採茶、揉茶、體驗茶席，還有勇走山城，以及賞梅季、賞櫻季時展開的茶語花豔等，可在樹下賞花、品嚐六龜在地特色的花語便當。

完成路線關卡後，可獲扭蛋抽獎的機會。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法