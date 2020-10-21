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    台灣美食之戰推向國際 我匈牙利大使下廚叫陣台南牛肉湯

    我國駐匈牙利大使劉世忠以自己下廚燉製的匈牙利名菜「匈牙利牛肉湯」向台南牛肉湯叫板，要將台灣的美食之爭推向國際。（圖擷取自我國駐匈牙利代表處facebook）

    我國駐匈牙利大使劉世忠以自己下廚燉製的匈牙利名菜「匈牙利牛肉湯」向台南牛肉湯叫板，要將台灣的美食之爭推向國際。（圖擷取自我國駐匈牙利代表處facebook）

    2020/10/21 19:18

    〔即時新聞／綜合報導〕日前高雄、屏東、台南各自搬出在地肉燥飯對壘，後來又引出嘉義「雞肉飯」加入戰局，結果在四方戰火未歇之際，我國駐匈牙利大使劉世忠又另闢戰場，以自己下廚燉製的匈牙利名菜「匈牙利牛肉湯」向台南牛肉湯叫板，要將台灣的美食之爭推向國際。

    根據我國駐匈牙利代表處貼文介紹，匈牙利牛肉湯 （Goulash）是一種以牛肉和蔬菜為食材熬煮，加入甜椒粉（Paprika）烹調的濃湯，最初源自於公元9世紀匈牙利草原馬札兒牧民的傳統飲食，進而內化成從波羅的海到黑海周邊，東歐、中歐國家的日常飲食；匈牙利代表處更說，喝一口濃郁的匈牙利牛肉湯，滿足的是味蕾的豪邁奔放，嚐一口悶燉入味的牛肉與馬鈴薯、蕃茄、青菜，療癒疲憊飢餓的肚囊。

    而牛肉湯對台南人而言，是補充精、氣、神的美食選擇，善化是牛隻屠宰場大本營，造就了專屬台南新鮮口味的牛肉料理，每天3次提供現宰的本土溫體牛肉，「鮮嫩度和鮮甜味至上」，每天現宰後1小時內現運到店家，經過細緻處理，淋上牛大骨熬燉多時的滾燙肉汁，牛肉表面立馬呈現少女膚質般的粉嫩，不是入口即化最好吃，而是軟中帶Q最棒，「台南牛肉湯，品嚐到的是台灣深層文化底蘊和情感」，你說怎能不愛？

    駐匈牙利代表處最後不僅呼籲台灣人一起來投票，「選出心中最愛的美食」外，更指出隨文附上的匈牙利牛肉湯照片是我國駐匈牙利大使劉世忠親自下廚燉煮而成，他也說「讓我們將台灣美食之爭帶到國際吧 !親自下廚更有誠意和氣魄 ！」。

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