黑面琵鷺罕見10月降臨國境之南 鳥迷齊聚龍鑾潭東岸爭睹

黑面琵鷺罕見10月降臨國境之南。（記者蔡宗憲攝）

2020/10/20 22:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島是冬季候鳥渡冬天堂，專屬台南的黑面琵鷺在墾丁僅有零星記錄，且幾乎不曾在11月之前出現，但這幾天有賞鳥人士發現，龍鑾潭東岸一處私人農場，赫然發現兩隻黑面琵鷺已來度冬，引爆鳥迷前往爭睹。

黑面琵鷺俗稱「黑琵」，因扁平如湯匙狀的長嘴，與樂器琵琶極為相似得名，屬全球瀕危物種類別之一，台灣也名列瀕臨絕種保育類動物，黑臉琵鷺大多在東亞及東南亞等地越冬，台灣越冬數量占全世界數量一半，集中在嘉南一代。

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這2隻遠來的罕見嬌客，這兩天被發現出現在龍鑾潭東岸一處私人農場「鳥族8號太空站」，當地保留溼地生態吸引不少候鳥度冬，這次更首度吸引珍貴黑臉琵鷺到訪，也是今年秋冬遷徙季節第一次記錄到。

恆春半島曾在1985年間首次記錄渡冬黑面琵鷺，102至107年間都曾零星記錄，由於在台南以外區域發現黑面琵鷺難得，每次出現都讓鳥友興奮不已爭相攝影，這幾天附近都擠滿爭睹民眾，農場主人張國興也提醒遠遠觀察、勿過度干擾。

墾丁雁鴨達人劉川指出，黑琵數量近年在台灣穩定度冬，除了主要度冬地臺南外，台灣其他濕地陸續出現穩定度冬數量，龍鑾潭濕地雖然度冬的黑面琵鷺數量不多，但紀錄已有30年，近年幾乎都有零星度冬個體，可見龍鑾潭周邊不僅是雁鴨的度冬地，也是黑面琵鷺的度冬地，濕地環境維護提供生態多樣性棲地，值得全民共同保護。

黑面琵鷺罕見10月降臨國境之南。（記者蔡宗憲攝）

黑面琵鷺罕見10月降臨國境之南。（記者蔡宗憲攝）

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