獨家》東方白鸛、黑面琵鷺、埃及聖鹮分不清 鳥友：千萬別殺錯啊！

東方白鸛（見圖）頭部和嘴喙，明顯和埃及聖鹮不同。（資料照）

2020/10/12 15:00

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林麥寮沿海一隻珍稀瀕危東方白鸛，嘴喙疑似遭人類丟棄的口罩卡住、危及生命，拍鳥俱樂部發出動員令搶救東方白鸛，不料看過照片後竟有民眾回覆「那不是政府花錢請人獵殺的埃及聖鹮嗎？」拍鳥俱樂部社長黃蜀婷趕緊再貼出照片，請民眾務必要分清楚，東方白鸛、黑面琵鷺及埃及聖鹮從嘴喙上就能清楚分辨。

左邊黑頭鐮刀嘴的是埃及聖鹮，右邊兩隻扁嘴的則是黑面琵鷺。（拍鳥俱樂部社長黃蜀婷提供）

東方白鸛屬於鸛科鸛屬，與白鸛是近親、但比白鸛更大，體長可達1.29公尺，體重4.4公斤，翼寬2.22公尺，翅膀為黑色，眼睛周圍還有一塊紅色的皮膚，喙部為黑色，在台灣屬稀有迷鳥，全球僅存的數量只有3000隻左右，比全球總數還有4800隻左右的黑面琵鷺還要珍貴，近十幾年來每年秋冬季節台灣能看到極為少數的東方白鸛，最多只有11隻，經常引起鳥迷追逐。

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有民眾把東方白鸛誤認為埃及聖鹮。（黃蜀婷提供）

拍鳥俱樂部昨天請求台灣各地鳥友加入搶救該隻嘴喙疑似被人類丟棄的口罩套住東方白鸛，只要一有發現請立即通報，不料竟有民眾回應指出：「這不是應該消滅的外來種野鳥埃及聖鹮嗎？政府還花錢請人用獵槍獵殺。」

黃蜀婷趕緊回覆，這是珍稀的東方白鸛，請民眾一定要認清楚，埃及聖鹮從頭部到嘴喙都是黑色的，嘴喙就像把大鐮刀，黑面琵鷺最明顯的是扁平的嘴，以前就有不少民眾把蔓延得到處都是的害鳥埃及聖鹮當成是黑面琵鷺，民眾只要稍加仔細觀察，其實不難分辨，也呼籲民眾千萬不能誤殺珍稀野鳥東方白鸛和黑面琵鷺。

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