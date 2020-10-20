為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中彰投建置「聯合交通監控管理平台」 向中央爭取經費

    中彰投政府將聯合向中央爭取經費建置「聯合交通監控管理平台」。（記者蘇金鳳翻攝）

    中彰投政府將聯合向中央爭取經費建置「聯合交通監控管理平台」。（記者蘇金鳳翻攝）

    2020/10/20 21:00

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市交通局表示，中彰投相關交通單位將針對中彰投壅塞交界及觀光景點等問題，要共同向中央爭取經費建置「聯合交通監控管理平台」，未來３縣市可透過平台即時回報車流狀況，並研擬因應對策，提供更優質的交通環境。

    交通局表示，中彰投地區駕駛多使用國道、快速公路作為跨區通勤及假日觀光行經路線，因此尖峰時段常會出現交通壅塞問題。此類問題往往發生於跨縣市或不同管理單位交界區域。對此，交通局今年向交通部爭取補助進行「中彰投聯合交通協控先期規劃」，召集相關單位研擬區域交通改善方向。

    交通局指出，此次會議以跨區域、跨機關方式集思廣益，期盼能聯合向中央爭取經費，建置即時溝通、資源共享的「聯合交通協控平台」，讓交通壅塞地區能夠第一時間回報問題，並立即研擬因應方案。

    此次會議由交通局主辦，並邀集高速公路局、公路總局、彰化縣政府工務處、彰化縣政府警察局、南投縣政府工務處、南投縣政府警察局、高鐵公司及市府警察局等單位，針對溪頭風景區、高鐵台中站周遭及國一大雅交流道、國一彰化交流道、國三快官交流道及國三名間竹山交流道等地提出討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃竹苗中彰空氣超髒！瀰漫異味 週五前西部空品恐再惡化
    2018/12/19 20:45

    桃竹苗中彰空氣超髒！瀰漫異味 週五前西部空品恐再惡化
    中部區域治理共識營 林佳龍：以觀光改造城市
    2016/05/29 18:57

    中部區域治理共識營 林佳龍：以觀光改造城市

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    整合中台灣資源 中彰投成立觀光推動委員會
    2015/03/20 17:26

    整合中台灣資源 中彰投成立觀光推動委員會
    林佳龍、魏明谷：上任1個月啟動中彰投區域治理平台
    2014/12/14 12:09

    林佳龍、魏明谷：上任1個月啟動中彰投區域治理平台

    週年慶入手BRITA 最超值
    生活今日熱門
    時事街訪》兩岸開打會挺身而出嗎？民眾想對中共說...？
    2020/10/20 18:00

    時事街訪》兩岸開打會挺身而出嗎？民眾想對中共說...？ 影片

    中市議員批工策會人事「酬庸」 經發局︰依遴聘標準聘任、敘薪
    2020/10/20 17:25

    中市議員批工策會人事「酬庸」 經發局︰依遴聘標準聘任、敘薪

    10/20 各報重點新聞一覽
    2020/10/20 06:14

    10/20 各報重點新聞一覽

    北台灣本週持續陰雨 中南部留意日夜溫差大
    2020/10/20 06:54

    北台灣本週持續陰雨 中南部留意日夜溫差大

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播