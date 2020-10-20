中彰投建置「聯合交通監控管理平台」 向中央爭取經費

中彰投政府將聯合向中央爭取經費建置「聯合交通監控管理平台」。（記者蘇金鳳翻攝）

2020/10/20 21:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市交通局表示，中彰投相關交通單位將針對中彰投壅塞交界及觀光景點等問題，要共同向中央爭取經費建置「聯合交通監控管理平台」，未來３縣市可透過平台即時回報車流狀況，並研擬因應對策，提供更優質的交通環境。

交通局表示，中彰投地區駕駛多使用國道、快速公路作為跨區通勤及假日觀光行經路線，因此尖峰時段常會出現交通壅塞問題。此類問題往往發生於跨縣市或不同管理單位交界區域。對此，交通局今年向交通部爭取補助進行「中彰投聯合交通協控先期規劃」，召集相關單位研擬區域交通改善方向。

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交通局指出，此次會議以跨區域、跨機關方式集思廣益，期盼能聯合向中央爭取經費，建置即時溝通、資源共享的「聯合交通協控平台」，讓交通壅塞地區能夠第一時間回報問題，並立即研擬因應方案。

此次會議由交通局主辦，並邀集高速公路局、公路總局、彰化縣政府工務處、彰化縣政府警察局、南投縣政府工務處、南投縣政府警察局、高鐵公司及市府警察局等單位，針對溪頭風景區、高鐵台中站周遭及國一大雅交流道、國一彰化交流道、國三快官交流道及國三名間竹山交流道等地提出討論。

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