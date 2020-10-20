埔里涵洞施工一氧化碳中毒 4人全數獲救

南投縣埔里鎮大坪頂灌溉水圳整修工程，下午發生工人中毒受困意外，消防隊獲報展開搶救。（記者佟振國攝）

2020/10/20 20:23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮合成里大坪頂水圳整修工程昨天下午傳出意外，4名工程人員深入深約300多公尺深涵洞施工，疑因吸入一氧化碳、硫化氫等有毒物質，陸續出現四肢無力，嚴重甚至昏厥等現象，其中1名工人奮力爬出涵洞求救，附近居民發現先救出1人，另有2人受困待援，消防隊獲報緊急搶救，於晚間6點20分順利救出，3人送醫救治，目前意識清楚，但仍須住院進一步治療。

警消調查，埔里鎮合成里大坪頂的灌溉水圳為農田水利署南投管理處管轄，目前外包進行整修工程，預計施工至12月中旬，今天下午3點多，劉姓業者父子及2名工人共計4人，進入水圳隧道涵洞施工，由於涵洞寬僅1公尺、高約1.6公尺，狹窄彎曲且深達500多公尺，洞外有發電機與送風設備，但4人未攜帶氧氧瓶等自救設備即進入施工，由於發電機臨時故障無法送風，導致內部空氣稀薄，導致4人出現四肢無力、暈眩，嚴重甚至昏厥等一氧化碳中毒症狀。

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其中陳姓工人奮力自行爬出涵洞呼救，被附近居民發現，再合力救出劉姓業者30歲的兒子，先送埔里基督教醫院救治，至於56歲劉姓業者及另1名52歲林姓工人受困涵洞較深處，民眾也不敢貿然進入，趕緊通報119救人。

南投縣政府消防局獲報調派中心碑、埔里、國姓消防分隊警消及義消近40人前往現場搶救，消防隊員配置氧氣瓶分批進入涵洞救人，涵洞直徑約1.5公尺，救難人員在距洞口約350公尺處陸續發現林姓員工及劉姓業者，於晚間6點20分順利將2人救出送醫。

埔里基督教醫院表示，送醫的3人除了一氧化碳中毒，也表示有聞到臭雞蛋的味道，研判是有毒氣體硫化氫，3人都有呼吸困難、四肢無力麻痺等症狀，雖意識清楚，仍未完全脫險，轉加護病房進一步救治。

農田水利署南投管理處表示，目前工程暫時停工，承包商針對意外發生原因須提出相關改善措施，包括須有備用發電機，以及攜帶氧氣瓶進入，同時內部無線電通訊不良，建議改採有線通訊，待相關安全措施審核完備才能復工。

消防隊員配戴氧氣瓶等裝備進入狹窄涵洞進行搶救。（記者佟振國攝）

受困的52歲林姓男子被消防隊員救出。（記者佟振國攝）

56歲劉姓業者最後於晚間6點20分被消防隊員救出送醫救治。（記者佟振國攝）

灌溉水圳僅寬1公尺、高1.6公尺，內部深達500多公尺，加上彎曲，通訊、通風不良，暗藏危機。（記者佟振國攝）

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