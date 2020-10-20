太平101歲人瑞朱金旺閒不住 每天種菜還能磨刀

太平高齡101歲的人瑞朱金旺（右2）至今還能磨刀、種菜。（記者陳建志攝）

2020/10/20 20:23

〔記者陳建志／台中報導〕重陽節將至，太平區公所今天由許貴芳區長帶領公所人員前往拜訪太平區101歲的朱金旺、102歲少將退伍的湛以灝，以及101歲黃掌蓮，送上1萬元禮金，還有敬老狀和金鎖片，祝福長輩都能身體健康呷百二，其中「閒不住」的朱金旺，至今每天到菜園種菜、拔草，過去因磨刀功夫一流，鄰居菜刀不利都來找他，今天也現場露了一手磨刀功夫，讓大家稱讚不已。

太平區長許貴芳說，今年太平區共有14位百歲人瑞，一一送上1萬元重陽禮金等賀禮，祝福長輩重陽節快樂，今天先前往建國里探視101歲的朱金旺，結婚近80年，高齡95歲的太太廖份也在旁陪伴，兒女、孫子更是多人到場一起分享他的喜悅，市議員李麗華、建國里長江德海也登門獻上祝福。

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今年101歲的朱金旺除重聽，身體還非常硬朗，兒孫笑稱「夫妻至今有時還會吵架，就知道精神狀態還不錯」，認為和他年輕至今菸、酒、檳榔都不碰有關係，至於飲食沒有太多禁忌，較軟爛的地瓜、豬腳都是他喜愛的食物，養身之道則是作息正常，每天晚上7點一到就去睡覺，隔天早上6點就起床。

朱金旺因「閒不住」，至今每天還到菜園種菜、拔草，還會利用廢紙摺紙盒讓兒孫使用，尤其年輕時磨刀的功夫一流，除了幫太太磨菜刀，鄰居也都請他幫忙磨刀，今天現場露了一手磨刀功夫，證明寶刀未老，讓大家都稱讚不已。

許貴芳接著前往永平里探視少將退伍102歲的湛以灝，家人說平時飲食清淡與妻相互扶持、規律生活是長壽的秘訣；另外也探視長億里101歲黃掌蓮，她看到區長及長億里長林泳鰡登門非常高興，至今耳聰目明、思路清晰，還透露養身秘訣就是每天睡前淺酌五加皮藥酒配上5顆腰果保健身體。

太平區長許貴芳（左2）今天頒發重陽禮金、金鎖片給太平高齡101歲的人瑞朱金旺（右3）。（記者陳建志攝）

太平區長許貴芳（右2）探視長億里101歲黃掌蓮（右3），送上1萬元重陽禮金。（記者陳建志翻攝）

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