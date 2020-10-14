行動不便「百歲公」范君新 拿助步器踮腳抬腿樂活每一天

新竹縣關西鎮105歲人瑞范君新每天靠著助步器先做踮腳運動100下（如圖），接著左右抬腿200下，樂活每一天。（記者黃美珠攝）

2020/10/14 10:51

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮105歲人瑞范君新今天早上接受縣長楊文科重陽節前的道賀，喜孜孜的他因家人「爆料」，當眾示範如何在看護照看下，每天自己抓著助步器從輪椅上慢慢站起、再慢慢踮100個腳尖，接著輪流左、右抬腿各200下的堅持。只見他儘管高壽，近年又跌傷不良於行，但仍輕鬆展現快速把腿抬高近膝蓋的驚人體能，讓賀客嘴巴都成了「O」型嘴，他則含蓄地偷偷抿嘴而笑，流露著返老還童的赤子心。

關西鎮長劉德樑說，范君新就是前新竹縣長陳進興太太黃巧勻的舅舅，今天可以說是現任縣長楊文科探望前任縣長陳進興妻子娘家的人瑞母舅，十分難得的場合。

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該鎮石光里里長嚴盛任說，范君新樂善好施，5年前、當地的石光國小創校百週年正逢他滿百歲，所以范君新就用捐100萬給石光國小的方式跟學校一起過生日，他嘉惠地方學子的慷慨迄今讓人津津樂道。

縣長楊文科獲悉也嘖嘖稱奇，特別是范君新8年前不慎跌傷髖骨後迄今不良於行，但依舊面色紅潤，精、氣、神俱佳，往往讓不知情的人誤以為他只有80幾歲，因此當場致贈「福壽滿堂」的賀匾，祝福這個慈祥和藹的長輩。

縣府社會處處長李國祿說，新竹縣今年共有77名百歲人瑞，當中剛滿百歲的有27人，年紀最長的人瑞也在關西，是107歲的涂維垣，同鄉的范君新則是全縣第2高壽者。

為了慶祝即將來到的重陽節，縣長楊文科從今天開始下鄉探訪這些長輩，除了帶著縣府準備的多樣敬老禮品、敬老狀，也轉發來自衛福部的金鎖片，並給前述27名剛躋身百歲人瑞之列的長壽者額外送上來自總統府的敬老金箔狀。

新竹縣關西鎮105歲人瑞范君新每天靠著助步器先做踮腳運動100下（如圖），接著左右抬腿200下，樂活每一天。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮105歲人瑞范君新每天靠著助步器先做踮腳運動100下（如圖），接著左右抬腿200下，樂活每一天。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮105歲人瑞范君新儘管高壽，且因跌傷後不良於行，但每天抓著助步器做左、右抬腿時，不僅速度快，抬起的腿高還接近膝蓋，展現驚人的體能。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（右）今天開始下鄉探訪百歲人瑞，首站就來看望前新竹縣長陳進興太太黃巧勻的母舅、全縣第2高壽的縣民范君新。（記者黃美珠攝）

新竹縣第2高壽的「百歲公」范君新（坐者）5年前曾捐款百萬助學，同時慶賀自己和石光國小的百歲生日，縣長楊文科（右4）等為他的樂善好施豎起大拇指。（記者黃美珠攝）

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