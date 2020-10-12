來不及喝到人瑞泡的茶 副總統專程來上香

副總統賴清德專程前往人瑞賴不甜靈前上香，一圓他與人瑞之間的約定。（賴清美提供）

2020/10/12 20:20

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣103歲人瑞賴不甜因器官衰竭昨天凌晨仙逝，留下人瑞無法泡茶給副總統喝的遺憾，副總統賴清德昨天允諾會來上香，今天特別專程前來，一圓與人瑞生前的約定。

昨天過世的人瑞賴不甜是彰化縣議員賴清美的父親，原本已敲定20日要迎接副總統到訪，賴不甜要親手泡茶給副總統喝，沒想到，賴不甜卻因器官衰竭仙逝，賴清德昨天得知人瑞過世的消息，特地打電話給賴清美表達哀悼，並強調會依約到訪。

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賴清美說，副總統認為以前就有答應要來看看人瑞，因緣際會才終於敲定好時間，沒想到卻陰錯陽差，時間約好了，人瑞卻「做仙」了，所以，副總統認為應該要「專程」來到人瑞靈前，一圓與人瑞生前的約定。

賴清美說，副總統今天下午來到父親靈前上香，也坐下來喝家屬所泡的茶，雖然父親過世，無法再親手泡茶給副總統喝，讓家屬替父親完成最後的心願。

賴清美說，父親生前非常健康，沒有三高，只有裝假牙，行動自如，吃飯、洗澡、如廁都是自己來，起床後的第一件事，就是把被子摺得像豆腐乾一樣，她在父親過世後，進到房間一看，果然，父親所蓋的被子，就摺得方方正正在床上，一如往常，只是父親再也不會回來了，雖然是高壽又無病無痛，但父親的離去仍然教子女難以接受。

彰化人瑞賴不甜原本期待要親手泡茶給副總統賴清德喝，但因器官衰竭仙逝，成為最大的遺憾。（賴清美提供）

副總統賴清德專程前往人瑞賴不甜靈前上香，一圓他與人瑞之間的約定。（賴清美提供）

副總統賴清德專程前往人瑞賴不甜靈前上香，一圓他與人瑞之間的約定。（賴清美提供）

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