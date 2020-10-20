雙北爭捷運經營權 北捷重申：環狀線歸北市、新北現接手萬大線

雙北的捷運環狀線經營權之爭，台北捷運局長張澤雄今重申，環狀線仍應由北市負責，而新北市府則應現在就準備接手萬大線。（記者鄭名翔攝）

2020/10/20 17:09

〔記者鄭名翔／台北報導〕雙北爭捷運環狀線經營權，台北市政府捷運工程局長張澤雄今重申，環狀線多數站點在北市，仍應由北市負責，而新北市府則應現在就準備接手萬大線，張強調，雙北市民關切的是方便、安全、省時的系統，而非經營權歸誰；而關於東環段是否增設站體及出入口，捷運局正進行可行性研究評估，經相關單位討論後，明年初送交議會。

北捷針對捷運環狀線及東環段站址規劃，今赴北市議會交通委員會進行專案報告；對於近期台北市長柯文哲與新北市長侯友宜，為爭環狀線經營權連日隔空交火，北市議員苗博雅要求北捷清楚表態立場。

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張澤雄說，環狀線多數站點皆於北市，且與許多捷運站共構，若拆成2單位各自主管「怪怪的」，重申北捷營運十分順手，仍主張承接環狀線的經營權；而萬大線在北市僅4站，且預計3年後完工，新北市應速派員參與興建過程、準備接手營運。

議員李明賢則指，東環段沿線居民仍期待能增加站點及出入口，如Y35、Y36站之間是否再增設新明國小站，要求捷運局清楚說明，「不可行就說不可行， 不要讓當地民眾有期待，好像要設站，到時候會被罵死。」張澤雄表示，增加一個地下車站就要30億元，目前東環段總經費上限約922億元，若再增費用則須由市府負擔，現還在進行評估。

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