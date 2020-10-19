捷運環狀線經營雙北之爭 柯文哲：請交通部出來協調

台北市長柯文哲19日出席臺北市食材登錄平台-「醫院美食街」成果發表會，並主持啟動儀式。（記者方賓照攝）

2020/10/19 11:35

〔記者郭安家／台北報導〕新北市長侯友宜向台北市長柯文哲爭取捷運環狀線經營權，交通部長林佳龍提供平台讓雙方溝通，但柯文哲昨於自家網路節目又說，「環狀線有可能兩家捷運公司經營嗎？不可能嘛！」柯文哲今受訪，媒體提及侯友宜是說「拿回經營權，自負盈虧，不想虧錢又找北市」；豈料，柯酸說「他有那麼偉大喔」接著呵笑三聲。

柯文哲昨天於自家網路節目提及環狀線議題，說「環狀線有可能兩家捷運公司經營嗎？不可能嘛！」「有可能兩個行控中心嗎？」「有可能開到台北，就說該下車換車廂了」。

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對此，柯文哲今受訪又重述說，原則上是每一條線單一公司經營，最理想是誰興建、誰營運、誰負責，權責比較清楚啦！因為環狀線不可能開到台北市，就請各位下車，現在換車廂、換司機、換機電系統，不可能嘛！所以環狀線還是要單一營運公司、機電系統。柯說，還是要請中央出來協調啦！因雙北市本位主義，本來就沒什麼好講。

媒體提及侯友宜是希望拿回環狀線經營權，不想虧錢有找台北市。柯文哲卻酸說，「他（侯友宜）有那麼偉大喔？」並呵呵呵笑；柯說，蓋完都是下一任市長的事，他的政治原則是不債留子孫，該處理的就處理，柯卻又重述一條捷運沒理由兩家捷運公司營運，一定會有爭執，又說這事情交通部出來協調就好。

媒體順著柯文哲的話說，若不可能，是否覺得這是假議題？柯文哲又說，不可能嘛！但接著又態度放軟說，「不過我們也沒說我們要全部吃掉嘛！所以比方說，基隆捷運線歸誰，環狀線歸誰、萬大線歸誰，可以協調啦！」就請交通部出來協調，總是該處理的要處理啊！

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