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    消基會發起連署 籲民眾「拒吃萊克多巴胺」

    消基會今偕多個民間團體發起「拒吃萊克多巴胺」連署。（消基會提供）

    消基會今偕多個民間團體發起「拒吃萊克多巴胺」連署。（消基會提供）

    2020/10/20 16:38

    〔記者楊綿傑／台北報導〕政府日前宣布開放使用萊克多巴胺美國豬肉與30月齡以上牛肉自明年起進口，消基會今天結合多個民間團體，發起「拒吃萊克多巴胺」連署，並期待業者也能宣示「營業場所或所生產之畜產品絕不使用萊克多巴胺」，讓萊克多巴胺在台灣消失。

    消基會說，由於萊克多巴胺並非牲畜生長必須之要素，且有害動物本身；對於消費者健康影響仍需要更完整之科學數據，因此消基會提出「拒吃萊克多胺」訴求，期待透過全民運動，讓政府正視「民之所欲」，甚至將民眾的聲音作為經貿談判最有利的武器。按此進入連署網址

    台灣毒物學會理事長、高雄醫學大學藥學院毒理學博碩士學位學程教授李志恒認為，美豬（牛）事件的根本問題就是缺少萊劑的完整風險評估，國際食品法典委員會（CODEX）前年訂出萊劑標準，但引用的數據是僅有6位健康受試人的國際糧農組織/世界衛生組織食品添加物專家委員會（JECFA）資料，歐洲食品安全局（EFSA）認為該實驗僅為初步結果，且並非真正的無作用數據，加上沒有雙盲實驗設計，結果可能有偏差。

    李志恒指出，目前萊劑對心血管疾病患者、神經精神毒性，皆未釐清，加上有些動物試驗出現子宮肌瘤、子宮肌肉增生等，現有科學資料不足，數據應該要補強以臻周延。除此之外，精神科醫師蘇偉碩也表示，瘦肉精對身體的影響是全身性的，雖然政府說要吃大量才會有危害，但事實上，長期低劑量的接觸更危險，不僅影響生殖力、癌症轉移風險提高，思覺失調症等精神疾病加重。

    該連署活動目前獲得全國家長協會暨校園食安委員會、全國家長會長聯盟、台灣婦少權益關懷協會、財團法人主婦聯盟環境保護基金會、財團法人董氏基金會、台灣優良農業跨域供應鏈整合協會，民間反瘦肉精聯盟，農民聯盟協會，養豬協會等單位的支持。

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