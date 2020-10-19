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    台美經濟合作深化 進入「行動階段」

    外交部在送達立法院的書面報告中說，台美經濟合作深化已進入「行動階段」。（資料照）

    外交部在送達立法院的書面報告中說，台美經濟合作深化已進入「行動階段」。（資料照）

    2020/10/19 05:30

    雙方積極籌辦對話會議

    〔記者呂伊萱、楊淳卉／台北報導〕台美宣布啟動「經濟與商業對話」新機制後尚未訂下正式會議日程。外交部在送達立法院的書面報告中說，台美經濟合作深化已進入「行動階段」，雙方正積極籌辦會議工作，積極洽促美方儘早與我展開雙邊貿易談判，屆時將在全球供應鏈重組、科技合作、基礎建設、能源等領域，尋求合作空間。

    美大選前後都不無可能

    黨政人士指出，對話期程主要關鍵是工作準備的問題，整體準備工作已經形成並進行中。據悉，我方原積極促洽在美國十一月三日總統大選前舉辦台美經濟對話，但隨美大選情勢有所變化。相關人士說，在美國大選前或選後進行都不無可能，對話的形式也有各種可能。

    相關人士指出，除了經濟對話的形式外，台美之間的實際互動成果也是重點，例如，台美雙方九月十七日簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄，符合我方「新南向」政策及美方「印太戰略」目標，這就是台美經濟合作戰略的一環，而不僅是大家關注的「經濟對話」這件事。

    立院外交國防委員會今將就台美貿易談判現狀為題，邀集外交部、經濟部與行政院經貿談判辦公室進行報告並備詢。

    外交部報告指出，一年來台美經貿關係有許多正面進展，例如美國國務院宣布台美將開啟次卿級的經濟與商業對話、美國國務次卿柯拉克訪台及「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」簽署等，顯示台美經濟合作的深化已經進入到「行動階段」。

    針對經濟對話會議，外交部說，雙方正在積極籌備，也將在良好基礎下，積極洽促美國儘早與我展開雙邊貿易談判；經濟部表示，政府宣布將積極處理美牛美豬問題後，已為台美經貿互動注入新動能。柯拉克訪台時，雙方已有共識將儘速展開正式對話，深化供應鏈合作關係。

    行政院經貿談判辦公室報告坦言，美國總統及國會議員選舉即將到來，部分政治等因素非我方能掌控，但我方仍將積極持續透過各種管道向美方表達，盼美方能儘早與我舉行TIFA會議，並同意與我展開雙邊貿易協定協商與談判。

    黨政人士指出，台灣與他國進行雙邊貿易談判，重要的是國內貿易體制的準備，也就是要能更融入國際標準，包括目前已修訂的漁業法、藥事法及正推動的專利法、商標法等，都是相關準備工作。

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