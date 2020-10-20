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    淡水河外海全台最髒！ 海底垃圾超過全球密度平均值90倍

    淡水河口外海所撈出海底垃圾。（圖由澄洋環境顧問提供）

    淡水河口外海所撈出海底垃圾。（圖由澄洋環境顧問提供）

    2020/10/20 16:35

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣海洋環境污染嚴重！由澄洋環境顧問所進行台灣首度海底垃圾調查發現，西海岸海底垃圾密度高於日、韓、中，超過全球平均值1.5倍，其中淡水河口外海最髒，甚至高達全球平均值近90倍，恐怕垃圾比魚還多，呼籲政府應該啟動相關監測機制，進而從源頭減少。

    根據研究，每年都有多達1270萬噸垃圾進入海洋，相當於每分鐘就有1卡車的垃圾倒進海裡。過去文獻研究也發現，進入海洋的垃圾，有94%沉在海底。目前全球平均密度為每平方公里70公斤，主要集中在沿岸區域。世界經濟論壇甚至推估，2050年海中的垃圾將比魚還多。

    澄洋環境顧問與國內海洋生態學者合作所進行海底垃圾調查，自去年開始每季於台灣西海岸採樣監測，1年來共採集215次總共蒐集近6000件海底垃圾，其中有83.3%的採樣有收集到海底垃圾。

    澄洋環境顧問執行長顏寧說，台灣西海岸平均海底垃圾密度為每平方公里12萬1074件、重量102公斤，以同樣單位面積的重量相比，比起日本東京灣66.6公斤、韓國31至73公斤、中國沿海15.9公斤，台灣西海岸密度明顯高於東亞鄰近國家，為全球平均密度的近1.5倍。

    顏寧並說，這次海底垃圾調查結果，發現部分樣點垃圾量比生物還多，其中最髒樣站位於淡水河口外海，垃圾密度每平方公里268萬件，重量達6292公斤，高達全球平均重量近90倍。

    在海底垃圾項目中，顏寧表示，近6成垃圾為纖維布料，推測來自漁網、扁紗編織袋（如米袋、飼料袋、砂石袋），另有3成為膜狀塑膠，可能來自塑膠包裝，而這些近岸垃圾應該都是鄰近國家造成。

    本計畫主要合作學者、正修科技大學講座教授、中山大學榮譽教授方力行指出，這些垃圾一定會回到人類生活圈，且因為垃圾對底棲生物具有潛在風險，目前正將海底垃圾的數據與各種生物、水文與環境因子交叉比對，希望找出海底垃圾的分布模式與關鍵因子。

    顏寧也認為，海洋塑膠污染是世界各國強烈關注的環境議題，長期與大範圍的監測資料能釐清海廢來源與時空變化，而台灣所在之東亞海域更是全球關注的污染熱點，我國應及早啟動相關監測，找出垃圾熱點與鎖定垃圾可能來源，進而從源頭減少垃圾。

    台灣西海岸海底垃圾密度明顯高於東亞鄰近國家，為全球平均密度的近1.5倍。（圖由澄洋環境顧問提供）

    台灣西海岸海底垃圾密度明顯高於東亞鄰近國家，為全球平均密度的近1.5倍。（圖由澄洋環境顧問提供）

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