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    林欽榮︰爭取前瞻2.0經費 創新改造鳳山溪

    高市副市長林欽榮（中）今與民進黨議員林智鴻（右）、市府水利局長蔡長展等人騎乘自行車會勘鳳山溪。（記者陳文嬋攝）

    高市副市長林欽榮（中）今與民進黨議員林智鴻（右）、市府水利局長蔡長展等人騎乘自行車會勘鳳山溪。（記者陳文嬋攝）

    2020/10/20 14:42

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市副市長林欽榮今與民進黨議員林智鴻等人騎自行車會勘鳳山溪，林智鴻爭取打造鳳山溪成為全市亮點，讓長輩重拾兒時記憶；林欽榮表示，將爭取前瞻2.0計畫經費補助，創新改造鳳山溪，讓鳳山更聚人氣。

    林欽榮今在水利局長蔡長展陪同下，與林智鴻、鎮南宮仙公廟董事長何秉昌等人，一同騎乘高雄YouBike 2.0公共自行車，會勘仙公廟旁鳳山溪約3公里。

    林智鴻表示，很多長輩小時候在鳳山溪釣魚、游泳、摸蛤仔兼洗褲，卻因工業發展成為污染河川，經過多年整治之後，已經逐步有改善成果，期待水環境綠帶打造，可以重回歷史現場，讓長輩重拾兒時記憶，做一個水環境傳承、教育場地，更貼近市民成為全市亮點。

    林智鴻指出，鳳山溪仙公廟到中崙社區段有許多待加強部分，包括沿線欄杆破舊，離實質親水性還有很大段的距離，期待未來生態營造可連接鳳翔公園及中正預校中興湖，結合周邊綠帶公園，讓市民有更優質的休閒環境。

    何秉昌肯定市府建設，曹公圳沿岸親水環境，美麗風光不輸給東京，鳳山溪生態豐富，但是上游工廠會偷排，水質大家會擔心，市府要再努力，地方期待更好。

    林欽榮表示，鳳山是文化古都，從鳳山溪到曹公圳，流到城市真正的核心，與日本隅田川、新竹護城河樣態很像，市府可以參考他們的模式，將現階段成果再深化，用水的元素提高親水性，讓鳳山城市中心因為護城河更聚集人氣。

    林欽榮指出，市府將全力爭取前瞻2.0計畫經費補助，將鳳山溪、曹公圳進行整體創新改造，上游加強查緝非法污染排放，中游以目前用戶接管率還是不夠，將加速推動污水用戶接管，下游將在安全情況下，導入水上活動。

    林欽榮說，鳳山溪整治相當成功，但還有幾哩路要走，沿線中正預校親水空間還要爭取協調，鳳翔公園還未開闢，需要土地費用，將比照過去模式，先取得同意書，由市府先行開闢，打破堤線引入鳳山溪，變成另一個濕地公園。

    蔡長展說，將依照副市長林欽榮指示，爭取中央經費補助，將鳳山溪串聯曹公圳水岸空間更精緻化，首要目標是考慮市民親水功能，並同步進行改善水質，將沿線既有水岸用地搭配公園進行堤線調整，加強市民運動與休閒功能。

    水利局指出，鳳山溪治水經費達32.17億元，已完成8項排水整治、2座滯洪池，總經費約32.17億元，並劃定水污染管制區，截至上個月鳳山溪污水區用戶接管率51.9%。

    高市副市長林欽榮今與民進黨議員林智鴻等人會勘鳳山溪。（記者陳文嬋攝）

    高市副市長林欽榮今與民進黨議員林智鴻等人會勘鳳山溪。（記者陳文嬋攝）

    高市副市長林欽榮（左二）今與民進黨議員林智鴻、鎮南宮仙公廟董事長何秉昌（右）、市府水利局長蔡長展（左）等人騎自行車會勘鳳山溪。（記者陳文嬋攝）

    高市副市長林欽榮（左二）今與民進黨議員林智鴻、鎮南宮仙公廟董事長何秉昌（右）、市府水利局長蔡長展（左）等人騎自行車會勘鳳山溪。（記者陳文嬋攝）

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