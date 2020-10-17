阿公阿嬤動起來！彰縣14支銀髮族精心打扮尬才藝

彰化基督教醫院今天舉辦「銀髮FUN光彩」才藝競賽，銀髮族長輩大秀才藝，熱鬧萬分。（記者湯世名攝）

2020/10/17 11:08

［記者湯世名／彰化報導］活到老學到老的秘訣是什麼？就是要快樂、要運動！彰化基督教醫院今天舉辦年度「銀髮FUN光彩」才藝競賽，14支來自縣內65歲以上的銀髮族長輩，在台上大秀才藝，有太鼓活潑生動的演出，還有拉丁肚皮舞等，熱鬧萬分，藉由才藝展現，達到肯定自我價值，活躍老化的目的。

彰基副院長周志中於活動致詞時贈送大家4項養生大禮 「喝水、走路、睡覺、唱歌」，期盼所有人能夠創造更多喜樂、健康的泉源，並獲得身心靈滿足的生活，更活出快樂人生。

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員林市愛加倍銀髮族「振鼓飛揚」，成員與兒童們以太鼓搭配節奏輕快的歌曲，擊鼓聲配合孩子們的扇子舞，呈現活潑生動的一面，旋即再前後互換，由孩子們擊鼓，阿嬤們頗具氣勢的扇子舞，全場熱烈掌聲；彰化縣元極舞委員會帶來的元極舞、雅茵藝術舞蹈公益團帶來的肚皮舞等演出，全場也跟著拍手，活潑熱鬧，藉由才藝展現，達到肯定自我價值，活躍老化的目的。

愛加倍團員張俊梅開心的說，大家展現出活躍精采的表演，臉上洋溢著自信與笑容，對她們來說是很美好的回憶，也應證了「要活就要動」，活到老、學到老的秘訣，就是要快樂、要運動。

周志中表示，參賽人數一年比一年多，代表長輩愈來愈健康，銀髮族透過活動參與，有更多人際互動機會，同時培養休閒興趣，並且藉由才藝展現，達到肯定自我價值，促進長者身心靈的健康，達到活躍老化目的。

彰化基督教醫院今天舉辦「銀髮FUN光彩」才藝競賽，銀髮族長輩大秀才藝，熱鬧萬分。 （記者湯世名攝）

彰化基督教醫院今天舉辦「銀髮FUN光彩」才藝競賽，全縣14支銀髮族隊伍參賽，熱鬧萬分。（記者湯世名攝）

彰化基督教醫院今天舉辦「銀髮FUN光彩」才藝競賽，全縣14支銀髮族隊伍參賽，熱鬧萬分。（記者湯世名攝）

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