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    深藏不露！ 年過6旬阿嬤三兩下制服壯漢匪徒

    67歲的阿嬤蘿倫薩三兩下將匪徒制服，引起熱議。接受媒體採訪時也生動描述自己與匪徒搏鬥的過程。（圖擷取自CBS NEWS YouTube）

    67歲的阿嬤蘿倫薩三兩下將匪徒制服，引起熱議。接受媒體採訪時也生動描述自己與匪徒搏鬥的過程。（圖擷取自CBS NEWS YouTube）

    2020/10/05 23:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國日前發生一起入室盜竊案，搶匪還將屋內行動不便的老人打傷並壓倒在地，一名年過6旬的鄰居阿嬤聞聲趕來，竟三兩下就將壯漢制服，深藏不露的身手也讓她爆紅，引起熱議。

    綜合外媒報導，事發於美國加州方塔納的一間多居住老人的公寓，上週一名有前科的59歲男子唐納德（Donald Robert Prestwood）闖進高齡81歲的伊莉莎白（Elizabeth McCray）家中行竊，唐納德被發現時將行動不便的伊莉莎白拽下輪椅，還壓在地上打，致其渾身是傷。

    身為鄰居的67歲阿嬤蘿倫薩（Lorenza Marrujo）事發當下在家中聽到伊莉莎白的慘叫聲後，馬上就報警並趕到對方家中。看到伊莉莎白被匪徒壓在地上，身高僅147公分的蘿倫薩勇敢的掄起球棒對著唐納德揮舞，試圖將其嚇退。但唐納德根本不把這位60多歲的阿嬤放在眼裡，不打算鬆手，蘿倫薩見狀就上前與之搏鬥，沒想到竟成功制服匪徒。

    蘿倫薩接受採訪時回憶兩人搏鬥的過程，表示自己當下先是上前反折唐納德的手指，讓他放開伊莉莎白，接著自己便跳到匪徒身上，一陣拳打腳踢。過程中唐納德還痛到大叫反控蘿倫薩的行為是傷害罪，但蘿倫薩表示自己才不在乎，回唐納德說「我才不管你的情況怎樣，你沒有權力去傷害老人家。」

    據悉，深藏不露的蘿倫薩本身柔道黑帶，練習柔道也有26年的時間，伊莉莎白也表示自己沒想到鄰居竟然會如此厲害。警方表示，他們到場後發現唐納德已被蘿倫薩壓制在地，眼睛和下巴都有傷，讚嘆這位年過6旬阿嬤的英勇。但警方還是建議一般人在遇到這種情況時，最好先報警等警方到場處理，不要貿然行動，以免自己也遭受危險。

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