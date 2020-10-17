全國最大台中建國市場許願燈揭牌 賴清德帶來小英賀匾

副總統賴清德今天為市場福德祠揭牌啟用12生肖燈光許願裝置，立委蔡其照、黃國書及在地議員邱素貞等地方人士都到場祝賀。（記者蔡淑媛攝）

2020/10/17 10:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市東區建國市場為全台最大公有零售市場，副總統賴清德今天為市場福德祠揭牌啟用12生肖燈光許願裝置，並帶來總統蔡英文賀匾恭賀推展農產、創新傳統市場行銷有成，他表示，建國市場裡有福德祠、一旁有樂成宮媽祖保佑，雙雙加持，加上市場的努力，成就最大、品項最多、最好的市場，也感謝市場在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間配合政府政策，成功防疫。

建國市場遷移新址邁入第4年，是少數公有市場同時有媽祖及福德祠，香火鼎盛，適逢今日旱溪媽祖繞境十八庄起駕，地方感念福德正神，長年庇佑市場內711處攤商，生意興隆及採買民眾的出入安全，特別號召近500人集資近百萬，打造12生肖燈許願裝置藝術，並結合市場內老樹，設置祈福許願，祈盼國泰民安、風調雨順，也期望國內這波疫情，全台灣人都能平安度過。

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建國市場自治會長、福德祠主委蔡鈴欽表示，建國市場兼營批發與零售，平日購物人潮有6、7千人，假日上萬人，是全台最大公有零售市場，凌晨2時就開始營業提供中台灣批發，早晨6點接著零售，由於人潮聚集A區生鮮區為主，這次12生肖點燈許在D區熟食區，希望帶來人潮，副總統賴清德蒞臨讓市場蓬蓽生輝。

賴清德今天到場揭牌，立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、莊競程及在地議員鄭功進、邱素貞、江肇國到場共同揭牌，也為十二生肖開箱，祈福國內早日度過疫情，建國市場更興旺。

蔡鈴欽也特別準備上千份平安速食麵線及沁涼的青草茶，希望發揚福德信仰的正向能量，盼今日這座12生肖許願裝置的點燈，能從東區建國市場更加發光發熱。

副總統賴清德市場福德祠揭牌啟用12生肖燈光許願裝置，受到在地民眾歡迎支持。（記者蔡淑媛攝）

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