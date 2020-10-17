為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    疫情中斷交流 台灣高中生用明信片熱情問候日姐妹校師生

    新店高中學生自製明信片問候日本姐妹校師生。（記者翁聿煌攝）

    新店高中學生自製明信片問候日本姐妹校師生。（記者翁聿煌攝）

    2020/10/17 09:33

    〔記者翁聿煌／新北報導〕「米原高校の皆さん、お元気ですか？」武漢肺炎（新冠病毒病，covid-19）疫情或許能暫時中斷台日高中生的實質交流活動，但阻止不了彼此的真心關懷和情感交流，新北市新店高中高一同學或用英文、或用日文，一字一句寫下誠摯的問候，要帶給日本滋賀縣米原高校師生一份特別的禮物，以印有台灣特色的明信片，在疫情肆虐當下，熱情傳遞跨國姊妹校的友誼。

    新店高中校長陳瑛珊說，米原高校與新店高中自2013年開始進行教育交流與互訪，因辦學理念相仿，在2014年締結成為姐妹學校，每年11月是米原高校來訪的日子，今年因為疫情無法前來，校方為彌補這個遺憾，也為推展新北市創新教育加速器「世界之子˙航向國際計畫」，學務處組長江明憲策畫一人一信活動；先是製作影片讓同學認識米原高校、瞭解兩校多年來的深厚情誼，接著在全體導師協助下完成製作問候明信片的活動。

    參與製作的學生李瑞恩說，活動很有意義，自己原本就有日文基礎，所以明信片就嘗試用全日文書寫，希望收到這張明信片的日本姊妹校同學會很開心、很驚喜，學生黃玟崴說，雖然暫時不能面對面交流，希望能透過明信片認識日本姊妹校的同學，結交跨國際的朋友。

    陳瑛姍說，今年校方因為疫情取消原本已規劃好的紐西蘭、韓國、日本國際教育交流，但學校為持續發展國際教育，師生參與「GLOBE-全球學習與觀測裨益環境計畫」、「海洋公民科學家-國際青年海費論壇」等國際專案，並舉辦國際教育專題講座、姊妹校明信片活動、國際教育週-文化主題特展等，期望學生在種種條件限制下，仍然能夠持續拓展國際視野，建立國際觀。

    新店高中一年級學生熱情向日本姐妹校師生問候。（記者翁聿煌攝）

    新店高中一年級學生熱情向日本姐妹校師生問候。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中辦花博 惠文國小扮東道主邀韓姊妹校賞花搓愛玉
    2018/11/06 19:01

    台中辦花博 惠文國小扮東道主邀韓姊妹校賞花搓愛玉
    東華列新興經濟體大學184名 2年內要突破300所海外姊妹校
    2018/05/11 13:43

    東華列新興經濟體大學184名 2年內要突破300所海外姊妹校

    南山醫務社工獎 6人6團隊獲獎
    美姊妹校訪東港高中 體驗校慶趣味競賽笑翻
    2018/03/09 16:50

    美姊妹校訪東港高中 體驗校慶趣味競賽笑翻
    巧遇小英總統同框自拍 丹麥高中小鮮肉：我要紅惹！
    2018/02/03 22:55

    巧遇小英總統同框自拍 丹麥高中小鮮肉：我要紅惹！
    這所高中好酷 帶高中生飛出國修學分
    2017/06/22 15:44

    這所高中好酷 帶高中生飛出國修學分
    生活今日熱門
    自由追新聞》「中華民國美學」無極限 公部門0成本宣傳片這樣拍
    2020/10/16 11:00

    自由追新聞》「中華民國美學」無極限 公部門0成本宣傳片這樣拍 影片

    新北重陽禮金已入帳 明起現金領取
    2020/10/16 09:58

    新北重陽禮金已入帳 明起現金領取

    嘉義小劇場戲劇節 今起連3天登場
    2020/10/16 09:48

    嘉義小劇場戲劇節 今起連3天登場

    屏東客家博物館有譜！客委會同意補助9600萬推動2工程
    2020/10/16 09:55

    屏東客家博物館有譜！客委會同意補助9600萬推動2工程

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播