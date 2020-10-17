疫情中斷交流 台灣高中生用明信片熱情問候日姐妹校師生

新店高中學生自製明信片問候日本姐妹校師生。（記者翁聿煌攝）

2020/10/17 09:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕「米原高校の皆さん、お元気ですか？」武漢肺炎（新冠病毒病，covid-19）疫情或許能暫時中斷台日高中生的實質交流活動，但阻止不了彼此的真心關懷和情感交流，新北市新店高中高一同學或用英文、或用日文，一字一句寫下誠摯的問候，要帶給日本滋賀縣米原高校師生一份特別的禮物，以印有台灣特色的明信片，在疫情肆虐當下，熱情傳遞跨國姊妹校的友誼。

新店高中校長陳瑛珊說，米原高校與新店高中自2013年開始進行教育交流與互訪，因辦學理念相仿，在2014年締結成為姐妹學校，每年11月是米原高校來訪的日子，今年因為疫情無法前來，校方為彌補這個遺憾，也為推展新北市創新教育加速器「世界之子˙航向國際計畫」，學務處組長江明憲策畫一人一信活動；先是製作影片讓同學認識米原高校、瞭解兩校多年來的深厚情誼，接著在全體導師協助下完成製作問候明信片的活動。

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參與製作的學生李瑞恩說，活動很有意義，自己原本就有日文基礎，所以明信片就嘗試用全日文書寫，希望收到這張明信片的日本姊妹校同學會很開心、很驚喜，學生黃玟崴說，雖然暫時不能面對面交流，希望能透過明信片認識日本姊妹校的同學，結交跨國際的朋友。

陳瑛姍說，今年校方因為疫情取消原本已規劃好的紐西蘭、韓國、日本國際教育交流，但學校為持續發展國際教育，師生參與「GLOBE-全球學習與觀測裨益環境計畫」、「海洋公民科學家-國際青年海費論壇」等國際專案，並舉辦國際教育專題講座、姊妹校明信片活動、國際教育週-文化主題特展等，期望學生在種種條件限制下，仍然能夠持續拓展國際視野，建立國際觀。

新店高中一年級學生熱情向日本姐妹校師生問候。（記者翁聿煌攝）

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