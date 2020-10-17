不再做最後1名！南投公所明年敬老金增至500元

南投市長宋懷琳關懷長輩情形。（記者謝介裕攝）

2020/10/17 07:16

〔記者謝介裕／南投報導〕重陽節在即，南投市公所也與其他公所一樣，透過鄰里行政系統發放重陽敬老金，不同的是還提前預告，明年敬老金將從原來的300元增至500元，也可望擺脫敬老金額「最後1名」的窘境﹗

南投縣計有13鄉鎮市，目前重陽敬老金以南投市及集集鎮300元最少，草屯鎮2000元居冠，其餘從500元至1000元不等，南投市民代表江秀春表示，許多長輩們都忍不住向其抱怨說，同樣都是敬老金，但與草屯相差約7倍，這樣的落差未免也太大了，建議市公所也應隨著物價波動調高一下敬老金的額度。

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南投市長宋懷琳指出，她對重陽敬老金一事十分重視，並非不願調高金額，而是南投市人口數居全縣之冠，去年開始將發放敬老金的門檻從70歲降為65歲，但金額300元仍維持不變，結果符合資格人數從原先約9000人增至1萬6000人左右，所須的預算便多增加200多萬元，更凸顯財政穩固的重要性。

宋懷琳說，她就任市長時，公所赤字3億2000萬元，歷經5年多來開源節流，今年終於還清負債，因此，她與公所相關課室討論後，遂決定順應民意將敬老金額提高至500元，與各界一起分享公庫不欠債後的成果與喜悅。

南投市長宋懷琳（左）致贈長輩重陽敬老金情形。（記者謝介裕攝）

南投市長宋懷琳（右2）關懷並送長輩重陽禮物情形。（記者謝介裕攝）

南投市代表江秀春（左2）關懷長輩情形。（記者謝介裕攝）

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