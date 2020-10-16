新北登革熱爆不停！衛生局長：症狀需觀察31天 易產生潛在感染者

衛生局長陳潤秋表示，一旦出現登革熱確診個案，相關單位第一時間就會進行大範圍噴消。（新北市政府衛生局提供）

2020/10/16 20:12

［記者周湘芸／新北報導］新北市今天新增2例本土登革熱病例，為板橋區港嘴里63歲男及蘆洲區保和里87歲男，全市已累計45起病例。被問到新北市已有3起群聚感染事件，是否對登革熱防治出問題？衛生局長陳潤秋表示，登革熱症狀需觀察31天，容易產生潛在感染者，會積極採檢找出隱藏個案，避免感染再度擴大。

衛生局表示，新北市今天新增2例登革熱病例，其中板橋區個案有三峽區五寮里活動史，於10月5日出現發燒、頭痛及腹瀉等症狀，13日二度就醫檢驗確診；蘆洲區個案為10月7日曾有桃園市蘆竹菜園活動確診案的家人，12日出現發燒、頭暈、噁心嘔吐症狀，就醫採檢確診。

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陳潤秋說明，新北市三峽區五寮里群聚累計44例確診（含桃園市5例），截至目前已採檢597人，尚有9人檢驗中；蘆洲區個案於10月7日確診後，已採檢18人，尚有1人檢驗中。針對2例新增確診個案，已完成住家戶外半徑200公尺噴消與孳清作業，將安排個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內噴消孳清，並擴大疫情調查及健康監測、執行區塊防治預防噴消等。

陳潤秋指出，一旦出現個案，相關單位第一時間就會進行大範圍噴消，此次新北市多起群聚都與桃園市有關，將積極匡列採檢隱藏個案避免感染擴大。

另外，陳潤秋也提醒，近期北部降雨機會增加，民眾應加強清除戶內外孳生源，避免積水容器養蚊進而感染登革熱，出門在外也需做好個人防護措施。

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