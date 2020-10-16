東北風持續影響！週六桃園以北、東半部嚴防豪大雨

受到東北風影響，明日大台北山區、基隆北海岸及宜花地區的雨勢較為明顯，並有局部大雨或豪雨發生的機率。（資料照）

2020/10/16 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚至明日（17日）桃園以北及東半部仍有局部陣雨，大台北山區、基隆北海岸及宜花地區的雨勢較為明顯，並有局部大雨或豪雨發生的機率。明日北部及宜花氣溫稍下降，一整天偏涼，各地清晨深夜低溫約22至24度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請適時調整穿著。

中央氣象局表示，今晚至明日東北風增強，桃園以北及東半部仍有局部陣雨，以大台北山區、基隆北海岸及宜花地區的雨勢較為明顯，並有局部大雨或豪雨發生的機率；由於連日降雨，山區土石容易滑落，低窪地區易積水，請上述地區的民眾請多加留意。

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天氣風險公司表示，迎風面大台北、宜花地區，預期還是會持續陰雨的天氣，局部地區配合地形的作用，有短時強降雨發生的機會，雨勢較明顯的時間大致落在夜晚到清晨的時間，而強降雨容易造成土石滑動，近日在宜蘭已有許多道路災情發生，建議在近期，若非必要請不要行駛於山區道路，夜間行駛也請減速慢行，隨時掌握最新的路況。

而東北風帶來的降雨對西半部而言影響很小，最多影響到桃園的沿岸及深山區，過了新竹以南，基本上都是多雲到晴的好天氣，午後中南部山區有零星的熱對流發展帶來雲量增多或短暫陣雨，但要留意沿海或是平地空曠的地區容易有強陣風出現。

明日氣溫方面，東北風增強，北部及宜花氣溫稍下降，高溫約24至26度，一整天偏涼，中南部及台東高溫約28至31度，各地清晨深夜低溫約22至24度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請適時調整穿著。紫外線方面，明日全台皆為黃燈「中量級」至「高量級」。

明日空氣品質方面，明日東北風稍增強，竹苗以北擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

另外，氣象局也提醒，明日台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區各離島將易有8至10級強陣風，風浪亦大，民眾進行海邊活動、海上作業請特別注意安全，另外大台北地區亦有較強陣風，也請多加留意。

明日氣溫方面，各地清晨深夜低溫約22至24度，中南部日夜溫差較大。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明日全台皆為黃燈「中量級」至「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

明日北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

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