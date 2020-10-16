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    反南鐵東移自救會成員衝撞交通部 警管束11人後釋回

    反南鐵東移自救會成員號名聲援南鐵黃家，今天衝交通部要求停止施工，釀流血衝突。（記者鄭瑋奇攝）

    反南鐵東移自救會成員號名聲援南鐵黃家，今天衝交通部要求停止施工，釀流血衝突。（記者鄭瑋奇攝）

    2020/10/16 17:23

    〔記者劉慶侯／台北報導〕反南鐵東移自救會成員不滿交通部鐵道局拆除黃家樓梯，今天（16日）下午2點30號召支持者到交通部抗議，意圖進入交通部，與警方發生肢體衝突，台北市警中正一分局逮捕11人保護管束，查證身分訊後即釋回。目前僅餘4、5名陳抗民眾仍在現場。

    警方說，反南鐵東移自救會黃姓成員在網路號召聲援者到交通部陳抗，期間，張姓主持人煽動群眾衝撞警察及阻絕器材想佔據交通部，負責現場維安的警方予以制止勸導。

    但黃男等人仍不聽從，群眾持續推擠、攀爬及衝撞警方拉設的管制牌面，現場指揮官博愛路派出所所長楊開琮，只得在下午3點25分進行第一次舉牌警告，並針對衝撞進入的11人（6男5女）依警察職權行使法規定予以保護管束。

    由於現場其餘民眾情緒仍十分高亢激動，持續衝撞想進入交通部，現場指揮官楊開琮在3點50分第二次舉牌命令解散，並要求現場群眾保持理性表達訴求。

    至於被警方予以管束的民眾，經警方逐一查證身分、確認無安全顧慮後，即予以放行。

    在這場抗爭中，警方有5名員警多處受擦、扭傷，兩名官警無線電器材和眼鏡遭損壞，警方目前暫不提出告訴。

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