農村工缺很大 這台種蒜機可抵20人「千歲團」

目前大蒜播種還是都要仰賴大量人工。（記者黃淑莉攝）

2020/10/16 15:27

［記者黃淑莉／雲林報導］國內農村人口老化、缺工問題嚴重，蒜頭、花生、番薯播種期及採收期常遇到找不到工人窘境，雲林東勢鄉農會今天舉辦「大蒜省時省工栽培技術研討」，青農蔡福順示範今年首次試用的種蒜機，一組機械可取代約20個人力，省時又省工。

這台機械可取代20個人力，省時又省力。（記者黃淑莉攝）

東勢鄉農會總幹事陳倉富指出，農村人口老化嚴重，許多7、80歲以上老農一樣每天從事務農工作，遇蒜頭、花生播種期常可見一群7、80歲婦人在彎著腰在田間工作，年齡加起來超過千歲，外界稱為「千歲團」。

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這台機械可取代20個人力，省時又省力。（記者黃淑莉攝）

陳倉富說，農務不能再完全依賴人力，要提升農業競爭力，勢必要以機械取代人力，有青農願意嘗試農會支持，並辦理農民觀摩，藉此讓農民認識機械取代人力可以減輕成本，增加收入。

蔡福順表示，回鄉種蒜頭10多年，10多公頃光農工就要2、30萬元，但每年播種、收成都遇到找不到農工情況，且一年比一年嚴重，這幾年實地觀察發現應可用機械取代，因此積極嘗試適合的機械，今年第一次以機械來播種。

蔡福順說，人工種植1分地約需4、5人種8小時，機械1人操作不用2小時就可種好，省時、省工又省錢。

陳倉富表示，今天田間示範觀摩吸引近200名農民到場，看到機械示範播種整齊又快速很有興趣，未來農會會持續推廣，並協助爭取農機補助。

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