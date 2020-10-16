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    認識台灣豬肉好滋味 竹縣養豬協會明早教大家辨別

    新竹肉品市場從明年開始，只要是由他們拍賣、電宰的豬肉，都會發出「拍賣證明單」給肉商佐證豬肉來源。（記者黃美珠攝）

    新竹肉品市場從明年開始，只要是由他們拍賣、電宰的豬肉，都會發出「拍賣證明單」給肉商佐證豬肉來源。（記者黃美珠攝）

    2020/10/16 09:16

    〔記者黃美珠／新竹報導〕因應明年元旦美國豬肉將進口，新竹縣養豬協會跟縣府合作，明（17）日用舉辦活動提早「教育」消費者如何用嘴巴、味蕾以及眼睛辨識不含瘦肉精的正港台灣豬肉及其畜產品。新竹肉品市場也開始提供「拍賣證明單」給肉商，佐證豬肉來源，鄉親選購時只要認明，就能辨別自己買到的是不是道地台灣豬。

    這場名為「畜產品相關食品安全知識推廣活動及國產豬肉地產地消推廣活動」明天早上10點將在新埔鎮藝文廣場登場。

    新竹縣養豬協會理事長陳進裕說，他們準備了500份、價值180元的各式豬肉料理要供來客大快朵頤，有客家滷肉、紅燒豬腳、蒜味香腸、木須肉絲、香酥豬排、客家米粉以及酸菜豬血湯，讓大家用嘴巴和味蕾，認識沒有瘦肉精的台灣豬肉健康滋味。

    不過陳進裕直言，大家目前最焦慮的還是貢丸、香腸、臘肉這類畜產品用肉的來源不好辨識，所以該協會會員除了堅持所養的豬不用瘦肉精外，也希望政府務必要求這類加工品要標示清楚所用肉類來源。

    縣府衛生局局長殷東成說，他們已擬定好3年計畫，明年元旦起將投入250萬，推動販售業者做好產品成分和來源的標示外，也在研議規劃販售專區的標示或是標章，以利消費者選購時辨識、判斷，目前正宣導中。

    明年開年後他們就會投入人力全面執行稽查和抽檢，初步會先鎖定使用豬肉及相關製品最多的燒烤、火鍋店等餐飲業者，接著再逐步擴大稽查抽驗對象，店家只要標示不清、不實都將受罰。

    新竹肉品市場總經理江寧增則說，養豬協會堅守不用瘦肉精的原則，他們則推動肉商在攤位上主動出示肉品來源證，以搭配協會前述作法建立消費者信心。而他們的「拍賣證明單」就是前述強有力的佐證，每頭從新竹肉品市場出去的豬都會有1份，目前已有肉商在拍定、電宰後主動索取，明年元旦起，肉品市場會改為主動提供，支持台灣豬的消費者，選購時可以認明再掏荷包。

    新竹肉品市場的「拍賣證明單」，可供肉商在攤位上出示佐證自己的豬肉來源。（圖由新竹肉品市場提供）

    新竹肉品市場的「拍賣證明單」，可供肉商在攤位上出示佐證自己的豬肉來源。（圖由新竹肉品市場提供）

    燒烤、火鍋類店家因常常大量使用豬肉等肉品及其加工食品，被新竹縣政府衛生局列為明年首要強力稽查、抽驗畜產品來源的對象。（記者黃美珠攝）

    燒烤、火鍋類店家因常常大量使用豬肉等肉品及其加工食品，被新竹縣政府衛生局列為明年首要強力稽查、抽驗畜產品來源的對象。（記者黃美珠攝）

    燒烤、火鍋類店家因常常大量使用豬肉等肉品及其加工食品，被新竹縣政府衛生局列為明年首要強力稽查、抽驗畜產品來源的對象。（記者黃美珠攝）

    燒烤、火鍋類店家因常常大量使用豬肉等肉品及其加工食品，被新竹縣政府衛生局列為明年首要強力稽查、抽驗畜產品來源的對象。（記者黃美珠攝）

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