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    自由追新聞》「中華民國美學」無極限 公部門0成本宣傳片這樣拍

    2020/10/16 11:00

    〔記者黃杏雅、陳怡君、姜凱玲／台北報導〕「打氣YA！打氣YA！」隨著洗腦副歌扭動熱舞的「勞動部七仙女」宣傳片，近來引發網友熱議，紛紛吐槽「尷尬癌發作」、「滿滿中華民國美學」。

    慘遭網友砲轟的公部門宣傳片，其實是勞動部為宣傳青年就業所拍的影片，沒想到卻引發罵戰、意外成為「負面行銷」。雖然勞動部中分署緊急下架影片，並出面澄清「由於該影片預算只有五萬，所以由同仁親自出馬」，但網友並不領情。

    事實上，讓人看了滿頭問號的公部門宣傳影片，還不只這一部。過去台中市政府交通局拍的「路口慢、看、停」影片、以及藝人白冰冰為高雄拍的城市觀光短片，都曾引發類似爭議。有網友在PTT上好奇發問「台灣公部門的美學素養到底出了什麼問題？」

    對此，立委何志偉認為，關鍵在公部門標案原則上以「預算」為主要考量，在這樣的前提之下，美感與設計反而被捨棄。中華平面設計協會理事長吳介民也說，公部門常常陷入一種迷思，認為請同仁製作、拍攝影片就能節省預算，但在一般民眾眼裡，只會覺得公家單位竟推出如此低劣的成品。

    公部門美學真的等同中華民國美學嗎？本集《自由追新聞》深入檢視歷來引發爭議的低成本公部門宣傳片、競選文宣海報，從低成本宣傳品一探檯面下的公部門文化；同時邀請必須身兼小編、文宣設計、腳本企劃、影片拍攝剪輯....等多項職務的基層職員現身說法，傾聽這些為公部門微電影、海報等作品默默奉獻的公務員心聲。

    【更多內容 請見影片】

    公部門宣傳常引發爭議，讓網友忍不住在PTT發問：「台灣的公部門美學到底出了什麼問題？」。（翻攝自網路）

    公部門宣傳常引發爭議，讓網友忍不住在PTT發問：「台灣的公部門美學到底出了什麼問題？」。（翻攝自網路）

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