變冷了！週末變天降5度 氣象局1張圖看懂近3日天氣

台灣近日受東北季風影響，漸漸感到涼意；週末開始東北季風將增強，台北高溫預計下降5度剩下24度，低溫則在20度左右。氣象局也在臉書po圖，提醒民眾注意未來3天的天氣。（資料照）

2020/10/15 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近日受東北季風影響，漸漸感到涼意；氣象局預報，從本週末開始，東北季風將增強，台北高溫預計下降5度剩下24度，低溫則在20度左右。氣象局也在臉書po圖，提醒民眾注意未來3天的天氣。

中央氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」在臉書PO文，表示前幾天基隆北海岸、東北部及東部降下了豪大雨，昨天才剛緩和，今天降雨又開始增加。今晚起至明（16）日基隆北海岸、宜花地區及大台北山區容易有陣雨，且有局部大雨或豪雨發生的機率，提醒民眾出門記得要攜帶雨具。

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粉專也在臉書PO出週五、六、日3天的天氣圖，表示週末（17日、18日）東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，其中桃園以北及宜蘭高溫僅24、25度，一整天較涼，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部較大雨勢，提醒民眾除了攜帶雨具，也不要忘了多添加衣物，其他地區高溫則約27至32度，各地清晨低溫約22至24度，早晚也較涼。

另外，氣象局也提醒，雖然基隆北海岸及東北部降雨明顯，但對於水情的幫助並不大，台灣降雨的兩大來源分別是梅雨及颱風，今年梅雨季雨量偏少，颱風則是截至目前都還沒有侵台的颱風，還請大家一定要好好珍惜用水。

粉專也在臉書PO出未來五、六、日3天的天氣圖，表示週末（17日、18日）東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，其中桃園以北及宜蘭高溫僅24、25度，一整天較涼，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部較大雨勢。（擷取自「報天氣 - 中央氣象局」）

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