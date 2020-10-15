為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    環狀線第一階段營運權之爭 交通部要求雙北再協議

    環狀線第一階段營運權之爭，交通部希望雙北市府再協商。（記者何玉華攝）

    環狀線第一階段營運權之爭，交通部希望雙北市府再協商。（記者何玉華攝）

    2020/10/15 16:58

    ［記者何玉華／新北報導］環狀線第一階段（新店大坪林-新北產業園區）營運權之爭，台北市政府函請交通部解釋，認為依大眾捷運法，應整合由一個地方主管機關，並認為環狀線由台北捷運公司營運更為適宜；新北市政府捷運工程局局長李政安表示，交通部10月6日已回函，要求雙北市再做協議，近期將與台北市開會協商。

    台北市捷運局強調，環狀線第一階段未來將與南環、北環、東環段形成全環路線，北市府為全環地方主管機關，基於「一車到底」、「便捷」及「安全」3個整體考量，由台北捷運公司經營將更為適宜。

    李政安表示，尊重北捷局的看法，但目前談的營運權是現階段通車的環狀線第一階段，北市談的南北環興建完工營運是未來式；新北也同意全環通車後由一個主管機關營運，但目前東環尚未核定，南北環至少還要8年，近全環通車時再來討論由誰營運。

    新北捷運局指出，捷運環狀線第一階段一開始規劃BOT，台北縣政府時代收回由政府自辦，當時的台北縣政府缺乏興建捷運經驗，因此出資委託台北捷運局興建，雙方並簽訂行政契約，由台北市捷運局擔任興建跟土地開發的主管機關，並未提興建主管機關；但，新北市出資，主管機關當然就是新北市，才有所謂委託台北市營運的行政契約，契約中也說明營運3年後，資產移回新北市。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雙北又為環狀線槓上 台北市：依法行政負責營運無庸置疑
    2020/10/15 16:48

    雙北又為環狀線槓上 台北市：依法行政負責營運無庸置疑
    新北爭環狀線自營柯批綁架 侯友宜：我永遠感恩別人
    2020/10/15 10:58

    新北爭環狀線自營柯批綁架 侯友宜：我永遠感恩別人

    A7超稀有 鴻築捷市達出站就到家
    環狀線經營權 新北市府：堅定收回
    2020/10/14 17:20

    環狀線經營權 新北市府：堅定收回
    4黑幫奪經營權 連鎖商旅淪淫窟
    2020/10/14 05:30

    4黑幫奪經營權 連鎖商旅淪淫窟
    生活今日熱門
    澎湖阿嬤翻出她阿嬤的遺物！123年前歷史文件曝光
    2020/10/14 18:37

    澎湖阿嬤翻出她阿嬤的遺物！123年前歷史文件曝光

    週四早晚偏涼溫差大 大台北、沿海注意強陣風
    2020/10/14 21:29

    週四早晚偏涼溫差大 大台北、沿海注意強陣風

    太陽餅文化節「買一送一」 盧秀燕：錯過再等一年
    2020/10/14 19:15

    太陽餅文化節「買一送一」 盧秀燕：錯過再等一年

    中台灣觀光發展論壇登場 逾300產官學人士參加
    2020/10/14 19:13

    中台灣觀光發展論壇登場 逾300產官學人士參加

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播