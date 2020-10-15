環狀線第一階段營運權之爭 交通部要求雙北再協議

環狀線第一階段營運權之爭，交通部希望雙北市府再協商。（記者何玉華攝）

2020/10/15 16:58

［記者何玉華／新北報導］環狀線第一階段（新店大坪林-新北產業園區）營運權之爭，台北市政府函請交通部解釋，認為依大眾捷運法，應整合由一個地方主管機關，並認為環狀線由台北捷運公司營運更為適宜；新北市政府捷運工程局局長李政安表示，交通部10月6日已回函，要求雙北市再做協議，近期將與台北市開會協商。

台北市捷運局強調，環狀線第一階段未來將與南環、北環、東環段形成全環路線，北市府為全環地方主管機關，基於「一車到底」、「便捷」及「安全」3個整體考量，由台北捷運公司經營將更為適宜。

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李政安表示，尊重北捷局的看法，但目前談的營運權是現階段通車的環狀線第一階段，北市談的南北環興建完工營運是未來式；新北也同意全環通車後由一個主管機關營運，但目前東環尚未核定，南北環至少還要8年，近全環通車時再來討論由誰營運。

新北捷運局指出，捷運環狀線第一階段一開始規劃BOT，台北縣政府時代收回由政府自辦，當時的台北縣政府缺乏興建捷運經驗，因此出資委託台北捷運局興建，雙方並簽訂行政契約，由台北市捷運局擔任興建跟土地開發的主管機關，並未提興建主管機關；但，新北市出資，主管機關當然就是新北市，才有所謂委託台北市營運的行政契約，契約中也說明營運3年後，資產移回新北市。

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