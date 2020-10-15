與故宮博物院合作展創意 新北創客季5大系列活動開跑

侯友宜與學生共同體驗「新北創客季」系列活動。（記者周湘芸攝）

2020/10/15 16:48

［記者周湘芸／新北報導］「新北創客季」今年與故宮博物院合作，於10至12月辦理5大系列活動，首波「小漾時光機主題展」以「時光穿越」為概念，即日起至25日於市府1樓大廳開展。新北市長侯友宜今天出席開幕儀式表示，新北已成立7間自造教育及科技中心及40所創客社群學校，希望藉由活動邀民眾體驗創客精神。

侯友宜今與故宮博物院副院長黃永泰、學生共同體驗AI機器人及小漾IG動態貼圖等主題活動，侯不僅大讚師生創意無限，他也說，新北以打造「新北自造城」為目標，秉持「校校有創客」精神推動創客課程、師培及營隊，此次以「1個idea、2人一起動手做、三五好友齊分享」的理念，希望民眾一起體驗創客。

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「小漾時光機主題展」分為「史前時期」、「歷史文明」及「未來世界」3大主題展區，展出40所創客社群學校作品，如安康高中AI機器人，可利用鏡頭拍攝挑戰者打出的飛盤球，再經程式設計出機器人防守或反擊動作；瑞芳高工結合機械設計及雷切製作投石機及天燈；屈尺國小以清明上河圖為主題製作咕咕鐘等。

「家庭創客日Family Maker Day」10月31日及12月19日，將於創客社群學校以萬聖節及聖誕節為主題，設計75場次親子創客體驗課程，預計開放約800組親子參加；10月至12月「故宮X小漾MAKER號偏鄉巡迴」，將故宮文物及創客教學資源推廣至偏鄉15校，讓偏鄉師生體驗動手做創客。

「新北上河圖創客市集」11月6日至11月7日於故宮博物院廣場登場，以清明上河圖為發想，分為食衣住行育樂6大主題區展出創客作品，並開放民眾闖關。另外，現場也有「RUN！新北Maker上河圖競賽」包含遊行活動及搬運競賽等活動。相關活動資訊可至臉書「新北創客漾」粉絲專頁查詢。

「新北創客季」今年與故宮博物院合作，於10至12月辦理5大系列活動。（記者周湘芸攝）

侯友宜體驗「新北創客季」系列活動。（記者周湘芸攝）

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