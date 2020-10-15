農地變建地100％通過？ 竹縣府消保官勒令網路不實廣告下架

新竹縣政府為了匡正視聽，把廖男所做的誇大不實網路廣告壓上「誇大不實的廣告，請鄉親勿上當」字樣，保護民眾不要被騙。（圖由新竹縣政府提供）

2020/10/15 12:59

［記者黃美珠／竹縣報導］中央為了匡正在農地上違規「種」工廠的亂象，由地方政府配合經濟部工業局推動特定工廠輔導登記的政策，沒想到意外引發代辦業激烈競爭。近來新竹縣出現代辦業者以「小英政府新政策，這次玩真的」、「給你機會合法化」、「農地變建地」等網路誇大不實廣告，聲稱自身擁有豐沛人脈可讓「農地工廠就地合法化」且「100%過件率」。縣府消保官靳邦忠經查訪且會同主管機關通知業者到案說明，認定廣告內容太OVER，勒令下架修正，否則依公平交易法可開罰5萬到2500萬不等。

靳邦忠說，這類誇大不實的廣告從今年9月中陸續有人檢舉。他們多半是看到臉書跳出來前述字樣的廣告，標榜代辦業者配合小英政府的新土地政策，能幫他們把農地上的違規工廠就地合法，且使農地馬上變成建地。

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他會同主管機關研究相關政策、法令後認為，廣告內容涉嫌誇大不實，也有影響代辦業市場競爭之虞，須予以警告以遏止這種行銷歪風。

廖姓業者到案後說，其父母1個學環保，另1個是記帳士，他們對打理工廠登記、記帳與税務申報很有經驗。

當政府去年修法通過，開放未登記的違規工廠在2022年3月之前，只要符合一定條件，除了原來的「臨時工廠」可登記申請轉而取得「特定工廠」的設立許可，其他沒有登記的工廠也能申請納管，後續還將再接受輔導做用地變更，這讓他們看到了商機，因此跟朋友合作，以前述誇大不實廣告進軍新竹的市場。

靳邦忠說，業者在廣告單上直接印了小英總統的頭像，還以「小英政府新政策，這次玩真的」字樣來背書，甚至以100%過件率來引誘消費者，依面積及違規狀況對每案收取數10萬元不等的代辦費。

但依縣府農業處表示，農地變更成特定目的事業用地或丁種建地，相關的回饋金、審查機制等細節中央政策迄今不明，且須經嚴謹的審查程序才可能完成變更。

另縣府產發處也强調，沒有登記的工廠須是2016年5月19日以前就存在、且仍持續營運中的「既有工廠」，並須是低污染行業跟位於限制區域外才符合申請納管的條件。後續還得完成改善計畫，才可申請登記為特定工廠。

因此廖男前述「農地工廠就地合法化」、「100%過件率」這類廣告詞語顯然有誇大不實之嫌。畢竟國家為了匡正農地違規「種」工廠的亂象，目前雖給了前述落日時間，讓符合資格的違規工廠有機會取得特定工廠的設立許可，未來也確實還有計畫再深入檢討這些農地的使用方式，但以現階段的國家政策來說，並無讓農地直接變建地的可能。

靳邦忠說，廖男經過縣府相關局處曉喻後，已經把廣告下架，並刪掉了臉書上的所有相關資料。

廖姓男子利用國家政策，在網路上散佈誇大不實廣告行銷，被新竹縣政府消保官勒令下架。（圖由消保官靳邦忠提供）

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