民團要求立法明訂校園禁萊豬 點名鄭運鵬辯論

針對萊豬開放進口進入校園引發食安疑慮，桃教產理事長熊書顯（右起）、全教產總理事長林碩杰、台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠等團體15日舉行記者會，要求立法明定校園禁萊豬。（記者簡榮豐攝）

2020/10/15 11:58

〔記者林良昇／台北報導〕對於政府開放萊克多巴胺豬肉進口，台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟今與教育團體、家長團體及工會合開記者會要求立法明定校園禁萊豬，學童食安要入法保障，並點名立法院民進黨團幹事長鄭運鵬，邀請鄭代表民進黨與民團公開論辯萊豬的健康風險與立法職責。

台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟表示，民進黨立委在立院委員會提案加強督導食安，但立法院難道只是行政部門的督導機關？執政黨立委不應自廢武功，區域立委不該背棄選民託付，特別是年輕有街頭運動經驗的民進黨立委賴品妤，更應有自主意志和監督能力，而非聽從黨中央權威指示。

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全教產總理事長林碩杰認為，政府不能用話術糊弄學生營養午餐的健康問題，加工肉品難以溯源是最大問題，立法院應明令禁止瘦肉精進入校園食材，並加重處罰嚴守學童健康。

桃教產理事長熊書顯表示，教育部雖有相關函文，仍難以避免萊豬混入午餐食材。學生餐費大多每人30至50元間，在成本考量下，學生午餐的豬肉部分常以「肉塊、肉絲及肉末」的方式供應，最容易混入萊豬。

熊書顯說，以負責學校午餐人員立場，無法檢驗學生食用的豬肉是否都是國產豬，只能完全依賴供應午餐或提供食材廠商所給的保證資料。但政府對於「未依規定提供各級學校國產豬的廠商」並沒有訂定罰則。

高教工會研究員陳柏謙表示，立法院必須有更具體的立法措施，明確禁止任何含有瘦肉精的食材進入到校園，因為校園內的多數學童實務上根本沒有所謂「自由選擇」是否食用的可能性。政府驟然宣布開放萊克多巴胺的豬肉的決策程序與過程，再次拒絕與社會大眾、民間團體、甚至專家學者進行對話與辯論，反而採取獨斷的粗暴行徑，高教工會亦表示嚴厲譴責執政黨重回威權的退步行為。

台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟表示，無法接受執政黨立委怠惰，不立法只督導、無罰則只函請，毫無法律效力的規範只淪為廢紙空話。他們要求校園法律明訂禁止萊豬，學童食安入法保障，並發起家長打電話給選區立委，下次不要投給不顧學童食安的無良立委。

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