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    首頁　>　生活

    台灣學生做核融合成功卻遭罰？ 原能會主委還原當時情況

    立法院教育及文化委員會15日審查行政院原子能委員會及所屬單位預算案，行政院原子能委員會主委謝曉星列席備詢。（記者簡榮豐攝）

    立法院教育及文化委員會15日審查行政院原子能委員會及所屬單位預算案，行政院原子能委員會主委謝曉星列席備詢。（記者簡榮豐攝）

    2020/10/15 10:40

    〔記者羅綺／台北報導〕原能會主委謝曉星今日赴立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，民進黨立委黃國書質詢時問及，美國一名12歲男童，在家中房間完成核融合，創下「最年幼的核融合反應爐製造者」的金氏紀錄；6年前我國也有一名就讀台東大學的學生成功自製出核融合反應爐，卻差點遭原能會重罰，原能會推動科普教育，發生這類事件究竟要表揚還是處罰？

    原能會主委謝曉星表示，當年聽到台灣學生成功自製出核融合反應爐，覺得應該鼓勵；但進入原能會後才得知，當年該名就讀台東大學的學生是因為沒有事先申請，原能會擔心恐有輻射外洩之虞，所以才開罰，但罰的不是學生，而是罰學校。

    黃國書進一步詢問，如果現在有學生完成核融合實驗，原能會是否會支持？謝曉星回答，若沒有造成輻射外洩之虞，他會鼓勵且加以輔導，而不會禁止，「若重罰就太超過了」。

    謝曉星進一步表示，關於熱核融合這一塊原能會不是不想做，核融合是全世界未來的能源，若熱核融合能夠成功，台灣就不會有能源問題，也沒有核廢問題；但是要做熱核融合很難，因為熱核融是要創造另一個太陽。

    黃國書表示，對於這類事件原能會應該有正面的處理方式，並要求原能會就相關規範加以說明。

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