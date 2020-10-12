12歲童房間實現核融合創紀錄 台神人現身回應網友全跪了

美國一名男童奧斯瓦爾特（Jackson Oswalt）在12歲時，於家中房間完成核融合，創下「最年幼的核融合反應爐製造者」的世界紀錄。圖為德國實驗室核融合試驗。（歐新社檔案照）

2020/10/13 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男童奧斯瓦爾特（Jackson Oswalt）在12歲時，於家中房間完成核融合，創下「最年幼的核融合反應爐製造者」的世界紀錄。而台灣也曾有人挑戰成功，6年前就讀台東大學應用科學系一年級的陳國益，就曾自製出核融合反應爐（Fusor）而登上媒體版面，12日晚間他也現身PTT回應網友，讓許多人看完全跪了。

現年15歲的奧斯瓦爾特，在他距離13歲生日的前幾個小時，使用電力融合2個氘原子變成1個氦原子，透過中間過程中所釋放出來的中子來加熱水源、轉動蒸汽機，成功打造出小型的核融合反應爐。奧斯瓦爾特也將此成果遞交給金氏世界紀錄，金氏世界紀錄官網則於今年10月5日宣布奧斯沃特創下「年紀最小且實現核融合反應的人」紀錄。

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事實上曾經也有台灣民眾挑戰Fusor實驗器成功，目前人在台灣的北京清華大學航天航空學院博士生陳國益，6年前就讀台東大學應用科學系大一時，當時花了半個月時間，結合五金材料、重水、高壓電源等，僅花1.5萬元DIY自製出核融合反應爐，根據原理應能產生核融合，在網路發表成果後，網友紛紛大讚：「簡直是台灣鋼鐵人！」事件登上媒體版面後一度引起原能會的關注，甚至揚言要重罰。

沒想到奧斯瓦爾特創下世界紀錄的新聞在PTT瘋傳後，陳國益也現身回文，他說，「當初並不是為了做出核融合而做核融合，我很早很早以前就知道這個裝置，也知道對能源來說沒什麼用。我當初要做的很明確就是一個中子源跟伽瑪源，拿來做其他高能物理實驗。可以透過中子感生效應讓其他材料變成具有放射性的同位素，也可以直接擊打出超高能量的質子束」。

陳國益表示，他當時在家、在學校都有很多高壓電跟真空設備。在實驗核融合前直線加速器跟迴旋加速器他也做過，「偵測粒子分析粒子的設備自己做就可以了，沒錢就用居里法改蓋革管，間接碰撞質子通過雲霧室也看得見，加點磁場或電場甚至能算出能量，X-ray比較法也可以知道到底成功沒。都可以知道是不是真的成功產生中子」。

「那個時候我很喜歡分享一些實驗的東西，一些不相關的東西例如濺鍍機蒸鍍機甚至X光管我也都自製過，有的還用在我的研究上。」陳國益透露，他家裡之前還有一罐「純氘」跟一些危險物品，而當時系上、學校、原能會以及記者逼的很緊，他根本不敢跟大家說，但現在設備都轉移到國外所以可以大膽說話，「這還不是我做過最危險的實驗。」

陳國益指出，目前理論可行且已經運行的核融合方式至少就有5種，分別為「linear accelerator（加速器，台大幾十年前還做過）、IEC（慣性靜電約束，我做的這個）、plasma pinch（電漿迫緊，不知道怎麼翻，我前老闆在做的）、ICF（雷射慣性約束）以及MCF（磁約束含托卡馬克/仿星器）」。

陳國益無奈地說，當時有人懷疑他學歷那麼差怎麼可能做的出核融合，「我是覺得台灣教育偏差，偏科學生難出頭。我就是那種極度偏科只為興趣讀跟做的人，國小就開始做各種實驗了。」他強調，他從頭到尾都是因為自己有興趣，才花錢花時間去做實驗的。

文章曝光後讓許多網友全跪了，紛紛留言「厲害，能在台灣這環境如此堅持自己喜歡的」、「你很強。加油。推」、「跪了，興趣變成專家。」、「台東尼史塔克！」、「人才 通篇都看不懂www」、「難得的人才，只是台灣不適合你發展」、「本人給推」、加油！」、「台灣有你真好！」。

2014年就讀台東大學物理系一年級的陳國益（見圖），動手DIY僅花1萬5千元左右，就自製出類核融合反應爐而登上媒體版面。（擷取自陳國益臉書）

陳國益當時以純手工自製一台類線性粒子加速器，採用重水做原料，在真空狀態下，利用線型加速器的原理加速電漿達到核融合的可能性，其機器發出湛藍色炫目光芒，在網路上發表後，引起眾多討論。（擷取自陳國益臉書）

國1名現年15歲的少年奧斯瓦爾特（見圖）打破金氏世界紀錄，他在12歲的時候成功在房間內用「氘原子」實現核融合。（圖取自Youtube_Guinness World Records）

6年前就讀台東大學應用科學系一年級的陳國益曾自製出核聚變反應爐（Fusor）而登上媒體版面，12日晚間他也現身PTT回應網友，讓許多人看完全跪了。（圖擷取自PTT）

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