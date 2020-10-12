12歲童房間實現核融合創紀錄 台神人現身回應網友全跪了
〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男童奧斯瓦爾特（Jackson Oswalt）在12歲時，於家中房間完成核融合，創下「最年幼的核融合反應爐製造者」的世界紀錄。而台灣也曾有人挑戰成功，6年前就讀台東大學應用科學系一年級的陳國益，就曾自製出核融合反應爐（Fusor）而登上媒體版面，12日晚間他也現身PTT回應網友，讓許多人看完全跪了。
現年15歲的奧斯瓦爾特，在他距離13歲生日的前幾個小時，使用電力融合2個氘原子變成1個氦原子，透過中間過程中所釋放出來的中子來加熱水源、轉動蒸汽機，成功打造出小型的核融合反應爐。奧斯瓦爾特也將此成果遞交給金氏世界紀錄，金氏世界紀錄官網則於今年10月5日宣布奧斯沃特創下「年紀最小且實現核融合反應的人」紀錄。
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事實上曾經也有台灣民眾挑戰Fusor實驗器成功，目前人在台灣的北京清華大學航天航空學院博士生陳國益，6年前就讀台東大學應用科學系大一時，當時花了半個月時間，結合五金材料、重水、高壓電源等，僅花1.5萬元DIY自製出核融合反應爐，根據原理應能產生核融合，在網路發表成果後，網友紛紛大讚：「簡直是台灣鋼鐵人！」事件登上媒體版面後一度引起原能會的關注，甚至揚言要重罰。
沒想到奧斯瓦爾特創下世界紀錄的新聞在PTT瘋傳後，陳國益也現身回文，他說，「當初並不是為了做出核融合而做核融合，我很早很早以前就知道這個裝置，也知道對能源來說沒什麼用。我當初要做的很明確就是一個中子源跟伽瑪源，拿來做其他高能物理實驗。可以透過中子感生效應讓其他材料變成具有放射性的同位素，也可以直接擊打出超高能量的質子束」。
陳國益表示，他當時在家、在學校都有很多高壓電跟真空設備。在實驗核融合前直線加速器跟迴旋加速器他也做過，「偵測粒子分析粒子的設備自己做就可以了，沒錢就用居里法改蓋革管，間接碰撞質子通過雲霧室也看得見，加點磁場或電場甚至能算出能量，X-ray比較法也可以知道到底成功沒。都可以知道是不是真的成功產生中子」。
「那個時候我很喜歡分享一些實驗的東西，一些不相關的東西例如濺鍍機蒸鍍機甚至X光管我也都自製過，有的還用在我的研究上。」陳國益透露，他家裡之前還有一罐「純氘」跟一些危險物品，而當時系上、學校、原能會以及記者逼的很緊，他根本不敢跟大家說，但現在設備都轉移到國外所以可以大膽說話，「這還不是我做過最危險的實驗。」
陳國益指出，目前理論可行且已經運行的核融合方式至少就有5種，分別為「linear accelerator（加速器，台大幾十年前還做過）、IEC（慣性靜電約束，我做的這個）、plasma pinch（電漿迫緊，不知道怎麼翻，我前老闆在做的）、ICF（雷射慣性約束）以及MCF（磁約束含托卡馬克/仿星器）」。
陳國益無奈地說，當時有人懷疑他學歷那麼差怎麼可能做的出核融合，「我是覺得台灣教育偏差，偏科學生難出頭。我就是那種極度偏科只為興趣讀跟做的人，國小就開始做各種實驗了。」他強調，他從頭到尾都是因為自己有興趣，才花錢花時間去做實驗的。
文章曝光後讓許多網友全跪了，紛紛留言「厲害，能在台灣這環境如此堅持自己喜歡的」、「你很強。加油。推」、「跪了，興趣變成專家。」、「台東尼史塔克！」、「人才 通篇都看不懂www」、「難得的人才，只是台灣不適合你發展」、「本人給推」、加油！」、「台灣有你真好！」。