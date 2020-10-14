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    三峽爆第二起本土登革熱群聚 嘉添里高風險菜園封閉

    衛生局表示，這起群聚截至目前已採檢接觸者共27人。（新北市衛生局提供）

    衛生局表示，這起群聚截至目前已採檢接觸者共27人。（新北市衛生局提供）

    2020/10/14 19:55

    〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府衛生局今天再公布2例登革熱病例，為三峽區嘉添里51歲女（案2）及76歲女（案3），76歲女（案3）為昨天公布嘉添里個案（案1）的家人，51歲女（案2）為周邊住戶，由於案1至案3的住家，與三峽區五寮里群聚個案的活動地及住家分別相距約6.2公里及1.6公里，且3人近期均無五寮里活動史，排除為五寮里群聚，將進一步調查以釐清感染源。而嘉添里高風險菜園即日起也封閉，擅闖將罰6萬至30萬罰鍰。

    新北市政府衛生局說，76歲女為衛生單位主動採檢送驗確診，因抗體陽性確診；51歲女則是10月7日出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等症狀，曾就醫因症狀持續，10月9日再度就醫，因登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報經檢驗確診，潛伏期間無國外旅遊史，主要於三峽區住家、桃園工作地活動。

    衛生局表示，這起群聚截至目前已採檢接觸者共27人，其中1人檢驗陽性（案3）、26人檢驗中；社區監測將持續至11月11日。

    新北市政府衛生局長陳潤秋說明，已完成個案住家戶內及周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消與衛教，除針對高風險菜園進行殘效噴灑，且要求菜園土地所有權人與使用人進行孳生源清除與容器減量，並管制高風險菜園限制人員進出，提醒民眾勿擅闖入以免受罰。

    衛生局統計，新北市本土登革熱病例43例，包括三峽區37例、土城區及蘆洲區各2例、中和區及樹林區各1例。

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