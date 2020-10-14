為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    社宅報修破千次挨轟 柯P拋162專案速修

    興隆D2公宅報修已高達2202件，最常發生問題以洗手台、馬桶、排積水等浴室問題最多。（資料照）

    興隆D2公宅報修已高達2202件，最常發生問題以洗手台、馬桶、排積水等浴室問題最多。（資料照）

    2020/10/14 20:40

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員昨天才結束針對社會住宅等議題的工務部門質詢，台北市長柯文哲今下午就視察瑞光社會住宅設施，指社宅已經不是鄰避設施。但議員王浩也公布，社宅報修案統計，報修前3名都是柯任內啟用，包括興隆D2公宅2202件、健康社宅的1021件、青年一期公宅的954件，堪稱3大最爛社宅，住戶付高昂租金，卻換來不堪品質。

    柯文哲視察社宅則表示，北市府從東明公宅開始，推「162快速報修」專案，只要民眾通報有瑕疵，居民通報後，物管公司需1個小時內現勘、不需要備料問題6小時內修好、若需要配料則2天內修繕完畢。都發局表示，社宅修繕項目統計，有些是住戶交屋後需要協調更換的五金零件，很快處理完畢。

    但王浩說，北市府目前6處社宅，由北市府發包興建的公宅，除了2012年前市長郝龍斌任內啟用的大龍峒社宅，2016年啟用的興隆D1社宅，其餘皆近2年間完工；社宅啟用以來，累計報修件數卻達4907件，絕多數是近年新完工的，包括興隆D2、健康、青年一期社宅，光這3處修件數就多達4177件，佔總件數8成。

    最常發生問題以洗手台、馬桶、排積水等浴室問題最多，對講機、門禁或監視系統故障等「弱電」相關問題居次，房屋漏水、電燈不亮、水龍頭鬆脫等機電問題位居第3。王浩批，興隆D2社宅套房房租7100元最便宜，最貴的健康社宅3房房型租金2萬7200元，付高昂租金，卻換來不堪的居住品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遠眺基隆河豪宅等級 百齡水岸社會住宅預計2024年完工
    2020/08/10 19:14

    遠眺基隆河豪宅等級 百齡水岸社會住宅預計2024年完工
    柯P說5萬戶公宅達標須22年 林洲民：有辦法縮短時間
    2019/11/09 20:32

    柯P說5萬戶公宅達標須22年 林洲民：有辦法縮短時間

    新莊副都心˙生態公園首排˙區內難得住宅區
    公宅政見跳票 柯文哲坦言：22年才能達成5萬戶目標
    2019/11/08 17:43

    公宅政見跳票 柯文哲坦言：22年才能達成5萬戶目標
    北市公宅壁癌、龜裂樣樣來 議員轟柯P：這什麼興建品質
    2019/11/05 20:43

    北市公宅壁癌、龜裂樣樣來 議員轟柯P：這什麼興建品質

    睿禾攜手金融大咖 活化綠電自由化市場
    轟柯P公宅政策跳票怪中央 王世堅：睜眼說瞎話
    2019/10/30 16:37

    轟柯P公宅政策跳票怪中央 王世堅：睜眼說瞎話
    柯文哲槓內政部：社宅是用蓋的 不是嘴砲的
    2019/10/30 11:54

    柯文哲槓內政部：社宅是用蓋的 不是嘴砲的
    生活今日熱門
    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    外送牛丼飯...餐盒打開讓她崩潰 店家：沒有衛生疑慮
    2020/10/13 20:52

    外送牛丼飯...餐盒打開讓她崩潰 店家：沒有衛生疑慮

    拜完月老馬上抓到男友嫖妓 她公布籤詩！網友驚呼：真的很靈
    2020/10/13 22:33

    拜完月老馬上抓到男友嫖妓 她公布籤詩！網友驚呼：真的很靈

    週三北東持續濕涼 中南部日夜溫差大
    2020/10/13 21:53

    週三北東持續濕涼 中南部日夜溫差大

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播