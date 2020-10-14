社宅報修破千次挨轟 柯P拋162專案速修

興隆D2公宅報修已高達2202件，最常發生問題以洗手台、馬桶、排積水等浴室問題最多。（資料照）

2020/10/14 20:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員昨天才結束針對社會住宅等議題的工務部門質詢，台北市長柯文哲今下午就視察瑞光社會住宅設施，指社宅已經不是鄰避設施。但議員王浩也公布，社宅報修案統計，報修前3名都是柯任內啟用，包括興隆D2公宅2202件、健康社宅的1021件、青年一期公宅的954件，堪稱3大最爛社宅，住戶付高昂租金，卻換來不堪品質。

柯文哲視察社宅則表示，北市府從東明公宅開始，推「162快速報修」專案，只要民眾通報有瑕疵，居民通報後，物管公司需1個小時內現勘、不需要備料問題6小時內修好、若需要配料則2天內修繕完畢。都發局表示，社宅修繕項目統計，有些是住戶交屋後需要協調更換的五金零件，很快處理完畢。

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但王浩說，北市府目前6處社宅，由北市府發包興建的公宅，除了2012年前市長郝龍斌任內啟用的大龍峒社宅，2016年啟用的興隆D1社宅，其餘皆近2年間完工；社宅啟用以來，累計報修件數卻達4907件，絕多數是近年新完工的，包括興隆D2、健康、青年一期社宅，光這3處修件數就多達4177件，佔總件數8成。

最常發生問題以洗手台、馬桶、排積水等浴室問題最多，對講機、門禁或監視系統故障等「弱電」相關問題居次，房屋漏水、電燈不亮、水龍頭鬆脫等機電問題位居第3。王浩批，興隆D2社宅套房房租7100元最便宜，最貴的健康社宅3房房型租金2萬7200元，付高昂租金，卻換來不堪的居住品質。

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