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    不滿永久屋拆除彩繪爺爺自焚 屏東縣府：可能與過去土地恩怨有關

    屏東縣政府原住民處長顏成仁說明。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府原住民處長顏成仁說明。（記者羅欣貞攝）

    2020/10/14 16:47

    ［記者羅欣貞／屏東報導］有「彩繪爺爺」之稱的霧台鄉好茶部落73歲藝術家盧啟村，昨天（13日）在屏縣府前一場陳抗行動中自焚，造成20%面積的燒燙傷，今日病情穩定，由於他非違建戶，動機引人關注；縣府原住民處今天（14日）表示，可能與過去土地恩怨有關。

    屏東縣禮納里部落昨天有數十位族人，在屏東縣政府前抗議永久屋違建拆除案，教會長老、部落藝術家盧啟村突澆汽油點火，旁人緊急把他拉進水池滅火，並緊急送醫。

    屏東縣政府原住民處長顏成仁今天（14日）表示，第一時間就去高雄長庚慰問家屬，包括昨晚、今天都與家屬保持密切聯繫，基本上目前他的病情穩定，因為燒燙傷有其風險，所以都持續跟長庚醫生、家屬保持聯絡。

    由於盧啟村並非將被拆除的2棟違建的屋主，自焚動機為何？顏成仁表示，據他個人的了解，盧先生過去在舊好茶，有一些土地的恩怨，跟部落有一些爭議，甚至訴諸到法律，自己覺得過去有一些冤屈和不公平，所以一直積在心裡；由於盧先生較易激動，家屬也不贊同他參加陳抗活動，因為擔心他有比較激烈的訴求，後來才知道他還是有被帶去。

    顏成仁指出，當然不希望發生這樣的事情，更希望盧先先能情況穩定將來好好復健、康復，對於傷者除了關心，也透過衛生局請長庚醫院盡量協助治療，原住民處也會不斷跟家屬聯繫表達關懷。

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