帛琉旅遊泡泡10/16討論 陳時中：初步規劃包機包車包旅館

近期傳出帛琉可望成為我國展開旅遊泡泡的首波對象，中央流行疫情指揮中心表示，目前預計會有先有個小規模的踩線團，希望包機、包車、包旅館，透過「都包」的方式看看是否可行。（圖由指揮中心提供）

2020/10/14 15:55

〔記者林惠琴／台北報導〕近期傳出帛琉可望成為我國展開旅遊泡泡的首波對象，中央流行疫情指揮中心表示，目前預計會先有個小規模的踩線團，希望包機、包車、包旅館，透過「都包」的方式看看是否可行，至於進出台灣是否都要檢驗，由於雙方都是極低風險國家，因此應該不會，但仍要看帛琉方面的規定，將於本週五討論。

針對台帛旅遊泡泡，指揮中心指揮官陳時中表示，會先以個案方式進行 ，一下子太多也承擔不起，而旅遊泡泡試行過程，也要雙方合力進行。不過，現在推行熱活防疫，希望民眾心情紓壓確實有必要性，只是相關細節仍待討論。

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陳時中指出，目前規劃要有踩線團看看怎麼做，但也要旅行業者有意願，初步一定要包機、包車、包旅館，「都包」看看可不可行，並且盡量與對方的人減少接觸，避免不必要的風險。

對於有消息傳出台帛旅遊泡泡有可能進出台灣3天內都要進行採檢，對此，陳時中則指出，目前雙方都是超低風險的國家，應該不會如此，但入境帛琉，仍要視當地規定而定。至於萬一有台灣人在當地確診要怎麼辦？他則提到，相關事宜均待本週五討論。

指揮中心副指揮官陳宗彥強調，目前有關台帛旅遊泡泡事宜，預計將於本週五上午邀集交通部、外交部討論，若有明確訊息會再對外說明。至於是否有機會在今年底或農曆春節前上路，則是不排除，但一切以會議結果而定。

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