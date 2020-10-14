為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    帛琉旅遊泡泡10/16討論 陳時中：初步規劃包機包車包旅館

    近期傳出帛琉可望成為我國展開旅遊泡泡的首波對象，中央流行疫情指揮中心表示，目前預計會有先有個小規模的踩線團，希望包機、包車、包旅館，透過「都包」的方式看看是否可行。（圖由指揮中心提供）

    近期傳出帛琉可望成為我國展開旅遊泡泡的首波對象，中央流行疫情指揮中心表示，目前預計會有先有個小規模的踩線團，希望包機、包車、包旅館，透過「都包」的方式看看是否可行。（圖由指揮中心提供）

    2020/10/14 15:55

    〔記者林惠琴／台北報導〕近期傳出帛琉可望成為我國展開旅遊泡泡的首波對象，中央流行疫情指揮中心表示，目前預計會先有個小規模的踩線團，希望包機、包車、包旅館，透過「都包」的方式看看是否可行，至於進出台灣是否都要檢驗，由於雙方都是極低風險國家，因此應該不會，但仍要看帛琉方面的規定，將於本週五討論。

    針對台帛旅遊泡泡，指揮中心指揮官陳時中表示，會先以個案方式進行 ，一下子太多也承擔不起，而旅遊泡泡試行過程，也要雙方合力進行。不過，現在推行熱活防疫，希望民眾心情紓壓確實有必要性，只是相關細節仍待討論。

    陳時中指出，目前規劃要有踩線團看看怎麼做，但也要旅行業者有意願，初步一定要包機、包車、包旅館，「都包」看看可不可行，並且盡量與對方的人減少接觸，避免不必要的風險。

    對於有消息傳出台帛旅遊泡泡有可能進出台灣3天內都要進行採檢，對此，陳時中則指出，目前雙方都是超低風險的國家，應該不會如此，但入境帛琉，仍要視當地規定而定。至於萬一有台灣人在當地確診要怎麼辦？他則提到，相關事宜均待本週五討論。

    指揮中心副指揮官陳宗彥強調，目前有關台帛旅遊泡泡事宜，預計將於本週五上午邀集交通部、外交部討論，若有明確訊息會再對外說明。至於是否有機會在今年底或農曆春節前上路，則是不排除，但一切以會議結果而定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台帛旅遊泡泡？傳初步規劃團進團出、進出台灣都要檢驗
    2020/10/14 12:13

    台帛旅遊泡泡？傳初步規劃團進團出、進出台灣都要檢驗
    來台旅客年減千萬 國旅衝2.1億人次10年新高／今年國際旅客恐剩135萬人次 國人出國也減少近81%
    2020/10/13 05:30

    來台旅客年減千萬 國旅衝2.1億人次10年新高／今年國際旅客恐剩135萬人次 國人出國…

    新莊副都心˙生態公園首排˙區內難得住宅區
    旅遊泡泡首波鎖定帛琉？ 指揮中心：本週五開會討論
    2020/10/12 15:02

    旅遊泡泡首波鎖定帛琉？ 指揮中心：本週五開會討論
    台帛旅遊泡泡研議中 外交部：還要多開幾次會
    2020/10/12 10:56

    台帛旅遊泡泡研議中 外交部：還要多開幾次會

    瞄準高端換屋 仰士林公開即五成
    台灣與帛琉共組旅遊泡泡？ 觀光局：停留內部討論而已
    2020/10/11 12:48

    台灣與帛琉共組旅遊泡泡？ 觀光局：停留內部討論而已
    生活今日熱門
    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理
    2020/10/13 17:00

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理 影片

    誰來作客》從女體繪畫到育兒繪畫 最暖單親爸插畫家BLUE
    2020/10/13 18:00

    誰來作客》從女體繪畫到育兒繪畫 最暖單親爸插畫家BLUE 影片

    台中國際會展中心等３案追加預算 議員批市府規避實質審查
    2020/10/13 16:05

    台中國際會展中心等３案追加預算 議員批市府規避實質審查

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播