以住代護「黃埔一期」合約將滿 高市議員爭取續約機會

高市議員林智鴻（左三）瞭解黃埔新村以助代護文創作工作者想法。（記者王榮祥翻攝）

2020/10/14 13:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕黃埔新村「以住代護」計畫已實施至第7期，其中1到4期明年3月起將陸續約滿離開，高市議員林智鴻認為，部分文創工作者多年來已花費許多心力守護眷舍，因為約滿就要離開、相當可惜，建議文化局評估續約等機制。

高市文化局指出，因為是契約規定，且相關計畫須配合國防部（地主）規劃方向，原則上還是要依約辦理，但內部會針對議員意見作研議。

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林智鴻關心青年藝文領域及活化在地空間，今在議會教育部門質詢時，針對黃埔新村「以住代護」政策提出質疑，

林智鴻表示，目前黃埔新村「以住代護」已實施至第7期，1至4期「人才基地」103年開始，約期為3年；5期「全民修屋」106年開始，每一建坪補助2萬元修繕費，需提出計畫，最高補助僅99萬元，大多住戶投入修繕總額遠超過補助上限。

而6期「眷村民宿」107年開始，112年到期，不能販賣商品給遊客；7期「創生築夢」108年開始，113年到期，可販賣商品給遊客，每一期入住戶皆無優先續約權，各階段模式不一。

林智鴻說，市府應建立常設與透明承租審議機制，以實際修繕維護成果作為續約與否標準，以保障藝文工作者與入住村民所投入的創作與修繕心血。

他直言，高雄保留眷村文化政策起步晚、且欠缺整體規劃邏輯，政策呈現「做一步算一步」的方式，也欠缺公民參與機制。要求市府徹底檢討，並請文化局須於今年底前提出具體審議機制，以補足現行政策的不足，維持本市文化產業的競爭力。

黃埔新村以助代護計畫是高市眷村保留指標方案。（記者王榮祥翻攝）

黃埔新村以助代護計畫讓閒置眷村活化。（記者王榮祥翻攝）

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