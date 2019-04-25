「眷村創生築夢」看屋熱烈 逾3千人次到高雄逐夢

2019-04-25 15:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局3月底推出頗受好評的以住代護計畫最新一期看屋活動，截至22日已超過3000人次看屋，此次共推出的是居住型的｢以住代護．眷村築夢計畫｣15戶，與營業型的｢以住代護．眷村創生計畫｣16戶，共31戶開放申請，有意入駐眷村的人士把握本月底最後一週看屋的機會。

文化局於2014年起推動以住代護計畫，由文化局向軍方代管眷舍，導入民間參與，透過公私協力為眷村文化保存盡心力，計畫範圍涵蓋鳳山黃埔新村與左營建業新村，頗受各界好評，也吸引各縣市政府及公部門前來參觀。

以住代護計畫迄今先後推出不同的進住方式，分別有居住創作型態的｢以住代護．人才基地計畫｣、自住自修的｢以住代護．全民修屋計畫｣與住商複合的｢以住代護．眷村民宿計畫｣，各期釋出吸引許多民眾投件申請反映熱烈。

文化局代理局長王文翠表示，本期推出的2種不同類型的計畫，居住型｢以住代護．眷村築夢計畫｣是專為愛好眷村生活人士所推出的；為活絡眷村空間推出商業型｢以住代護．眷村創生計畫｣，希望吸引符合眷村發展脈絡與適合眷村環境的業者進駐。

為鼓勵業者投資眷村，進駐期5年間特別優惠前2年免租金與權利金，目前累積看屋民眾已超過3000人次，文化局表示，上周高雄大雨，還特別吸引一批民眾前來查看房舍是否有漏水情形，評估後續整修費用，也有民眾表示，過去曾投件申請未徵選上，今年度釋出眷舍開放申請，會好好把握這次機會投件，希望有緣分圓眷村夢。

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