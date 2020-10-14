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    延緩長者退化 新北明年打造智能失智友善村

    新北結合科技推出「智能監測」、「智能醫療」、「智能照護」的創新服務，預計明年打造全國第1座智能失智友善村。圖為新莊智能衛生所。（衛生局提供）

    新北結合科技推出「智能監測」、「智能醫療」、「智能照護」的創新服務，預計明年打造全國第1座智能失智友善村。圖為新莊智能衛生所。（衛生局提供）

    2020/10/14 12:29

    ［記者賴筱桐／新北報導］隨著高齡化社會來臨，預防失智成為長者照護的重要課題。新北市長侯友宜今天表示，新北結合科技，推出「智能監測」、「智能醫療」、「智能照護」的創新服務，預計明年打造全國第1座智能失智友善村，幫助長者在地安養。

    衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告指出，新北建置「食安智慧監控中心」，運用物聯網技術，監控轄內17家團膳及99間校園自立午餐，目前監測食品加熱過程中異常溫度發生率從3.1%降至0%，校園疑似食品中毒通報件數較前3學期平均數大幅下降83%。

    另外，新北推出「流感疫苗接種系統」，今年在新莊及三重衛生所試辦，將流感疫苗注射數據納入系統管理，包括完整疫苗批號與民眾接種紀錄，透過大數據落實稽核；此外，為控管登革熱疫情，衛生局結合環保局、民政局建置「病蚊媒監測系統」，以紅綠燈號進行即時疫情風險管理。

    侯友宜指出，因為醫學進步，新北市65歲以上長者成長速度快，目前已達到61萬人，失智比例相對提高，未來希望達成「777」目標，7成的失智者獲得醫療與診斷，7成的照顧者加強訓練與健康管理觀念，7%以上市民對於失智症有初步了解。

    侯友宜說，新北將打造友善失智村，在社區內活動的失智者穿戴智能監控設施，除了生理量測，還有走失協尋等功能，長輩在社區生活獲得安全的照顧，過無憂無慮的生活。

    衛生局長陳潤秋說明，將參考荷蘭與丹麥「失智小鎮」的經驗，預定明年打造全國第1座智能失智友善村，導入各項失智照護科技產品與服務，包括智能協尋手環、電子圍籬與守護APP、陪伴機器人等，並結合失智守護天使及失智友善商家，讓失智者在開放環境安心自主生活，延緩退化，減輕照顧者的沉重負擔。

    新北市長侯友宜表示，預計明年打造全國第1座智能失智友善村，幫助長者在地安養。 （記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜表示，預計明年打造全國第1座智能失智友善村，幫助長者在地安養。 （記者賴筱桐攝）

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