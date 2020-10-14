新店黎明清境社區警衛室大門突遭強拆 居民到市府陳情

新店黎明清境社區民眾到市府前路陳情伸冤。（記者翁聿煌攝）

2020/10/14 12:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區黎明路黎明清境社區大門警衛室10日凌晨突然遭到不明人士驅離警衛、並以怪手破壞，社區管理委員會懷疑是因為社區與建商對大門土地有爭議才強拆，管委會今天上午動員數十位居民到市府大門前陳情伸冤，盼市府能保障社區合法產權，讓大門警衛室恢復原狀，工務局出面接受陳情，總工程司蘇志民代表市府譴責暴力拆除行為，所有爭議應法司法途徑解決。

黎明清境社區居民上午手持標語牌「違法強拆」、「還我大門」及「黑道行徑強拆合法大門」、「小民驚恐請求市長助護家園」等白布條，在市府前靜坐及呼口號，工務局則找陳情代表進入市府表達心聲。

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陳情代表人蔡東榮指出，黎明清境社區於1994年啟用，現有住戶1049戶，當年建商漢陽建設將大門及大門土地移交給社區做為公共設施，但事後大門及部分公設土地被轉賣給其他建商，並且要在大門兩側興建新建案，甚至要拆除大門以利重型機具進入施工。

黎明清境社區管委會主張大門及大門土地為社區所有，並且已經民事官司勝訴，建商竟然派出不明人士及怪手、小山貓於10日凌晨1點強拆大門，直到管委會召請警方到場才停止。

他表示，社區居民感受暴力威脅，因此研議提告毀損，並且赴市府前陳情，盼市府能主持公道，蘇志民說，大門警衛室權屬爭議為私權糾紛，但市府嚴厲譴責任何暴力行為，呼籲土地所有權人與社區管委會應循司法途徑解決，未來也將要求起造人加強與社區居民溝通，避免產生不必要衝突。

陳情代表說明社區大門位置與建商爭議。（記者翁聿煌攝）

居民在市府大門前靜坐抗議暴力拆除行為。（記者翁聿煌攝）

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