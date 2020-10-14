東洋被爆代理的疫苗與中國合作 陳時中：它還有4問題要克服

衛福部長陳時中表示，東洋的疫苗有四個大問題要克服。（記者陳志曲攝、中央社、法新社，本報合成）

2020/10/14 09:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣生技公司東洋日前宣布，取得德國BioNTech SE的新冠病毒疾病疫苗台灣代理權，但被爆出德國公司與中國合作製作疫苗，與我國法規牴觸；衛福部長陳時中今天表示，東洋的疫苗還沒被排除，且它有四個大問題要克服。

陳時中今天出席立法院衛環委員會，會前受訪時表示，根據我國的進出口規定，疫苗、血清等相關製劑不能從中國進口，東洋必須釐清它和中國的關係，且製造地絕對不能在中國。

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對於外界對東洋可代理的疫苗的質疑，陳時中說，目前還沒說要排除，但它還有四個問題，包括技術性、專業性、商業和疫苗的冷鏈問題，等這些問題都克服之後，食藥署才會進行專業審查。

食藥署表示，這支疫苗尚在人體臨床試驗階段，台灣東洋藥品取得德國BNT武漢肺炎疫苗台灣代理權後，仍須向食藥署申請取得藥品許可證後，才可開放接種，未來收到業者申請送件後，就會進行審核作業。

對於代理的疫苗被指為中國製，台灣東洋藥品昨發表聲明指出，BNT是德國廠商，中國復星醫藥僅占0.7％股權，根據BNT官網，該公司於今年9月15日獲得德國政府資助3億7500萬歐元以加速新冠肺炎疫苗之開發，若BNT屬中資企業，德國政府當無資助之理。

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衛福部部長陳時中。（記者陳志曲攝）

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