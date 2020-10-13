東洋取得BNT疫苗授權是中製疫苗？ 指揮中心：中資僅占0.7％

莊人祥指出，BNT是德國廠商，而中國復興醫藥是其亞洲代理商，也占其股權0.7%。（指揮中心提供）

2020/10/13 15:19

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣東洋藥品昨宣布取得德國BioNTech（BNT）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗台灣代理權，但今日遭爆此支疫苗正是衛福部長陳時中宣稱不買的中製疫苗，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，BNT是德國廠商，中國復星醫藥僅占其股權的0.7%，不會認為此支疫苗是中國廠商的產品。

莊人祥指出，BNT是德國廠商，而中國復興醫藥是其亞洲代理商，也占其股權0.7%，一般公司本來就可能有來自各國的股東，因此指揮中心不會認為BNT是中國廠商，且台灣東洋藥品是直接找BNT做代理，與中國無關。

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台灣東洋藥品也有發出聲明強調，BNT是一上市的德國公司，並非中資企業，依據公開資訊，該公司前3大股東分別為AT Impf GmbH（50.20%）、Medine GmbH（18.80%）、Entities affiliated with MIG GmbH & Co.（6.11%），合計持有75.11%，其他股東則多為共同基金，而中資僅占0.7%，且今年更獲德國政府資助歐元3億7500萬元加速武漢肺炎疫苗開發，若BNT屬中資企業，德國政府當無資助之理。

針對目前武漢肺炎疫苗的發展，莊人祥指出，國產疫苗研發因為仍要經臨床試驗，確認安全性、有效性，以及通過食藥署緊急授權，因此預計最快是第2季問世，指揮中心也會購買；而BNT疫苗要買多少，仍要跟藥廠確認臨床試驗的進展，以及有效性、安全性資料，還有提供冷鏈技術的部分，與國內冷鏈量能做考量，才能決定。

關於冷鏈問題，莊人祥強調，台灣東洋藥品有找相關廠商，認為可以克服困難，但冷鏈負70度儲存也只能存放6個月，放在2至8度環境僅可存放5天，也必須考量這些限制，以及要投資多少倉儲，預計跟以往打流感疫苗約3、4千接種據點，恐怕會不太一樣。

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